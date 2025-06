OL Lyonnes - Mercato : Majri confirme ses "envies d'ailleurs"

Plus de quatorze ans après ses débuts avec l'OL Lyonnes, Amel Majri est sur le départ. La milieu offensive envisage un dernier contrat à l'étranger, à 32 ans.

Elles ont entamé toutes les deux leur carrière professionnelle lors de la saison 2010-2011. Presque quinze ans plus tard, Amel Majri et Eugénie Le Sommer pourraient quitter lors du même été l'OL Lyonnes. Pour l'attaquante, c'est même certain, après des adieux très émouvant lors de la finale du championnat face au PSG mi-mai (3-0). La gauchère, elle, souhaite également partir, comme nous l'expliquions dans cet article le 26 mai dernier.

Actuellement en stage avec l'équipe de France qui affronte l'Islande ce mardi, elle s'est confiée sur son avenir à L'Équipe. "J'ai des envies d'ailleurs. Ce sont des échanges que j'ai eus avec mon club. Ils connaissent ma position sur ce sujet. Il me reste encore un an de contrat, donc si cela ne se fait pas, j'ai quand même un projet, a-t-elle temporisé. Je ne me prends pas la tête. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. J'attends encore."

"Je ne suis pas rassasiée, j'aimerais bien voir autre chose"

Il est notamment question de l'Arabie saoudite, où évolue l'ancienne Lyonnaise Sarah Bouhaddi. En tout cas, elle souhaiterait être fixée sur la suite avant l'Euro qui débutera le 2 juillet. "Cela fait maintenant quinze ans que je suis à l'OL. J'y ai passé de très belles années. J'ai 32 ans, j'ai toujours dit que je ne jouerais pas jusqu'à 40 ans. Pourquoi pas profiter d'une expérience à l'étranger et découvrir une nouvelle culture, une langue, a développé la milieu offensive. Je ne suis pas rassasiée, j'aimerais bien voir autre chose."

Un profond remaniement attend les Fenottes à l'intersaison, avec sept départs actés, et donc potentiellement huit ou neuf si les rumeurs autours d'Ellie Carpenter se confirment. Mais Michele Kang et ses collaborateurs se montrent déjà très actifs. Ces derniers jours, les championnes de France ont annoncé la venue de Jule Brand et de l'entraîneur Jonatan Giraldez. Il succède à Joe Montemurro. Les deux anciennes Parisiennes, Korbin Albert et Marie-Antoinette Katoto, sont également attendues dans le Rhône.