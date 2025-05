Mercato : Majri également sur le départ d'OL Lyonnes ?

En fin de contrat dans un an, Amel Majri pourrait faire ses valises durant l'été. L'intérêt saoudien est là même si aucune décision définitive n'a encore été prise pour la joueuse offensive de l'OL Lyonnes.

Avec un changement de logo, de nom, l'OL féminin devenu depuis une semaine l'OL Lyonnes est rentré dans une nouvelle ère. Une nouvelle page qui s'est ouverte avec une volonté de renouveler dans les grandes largeurs l'effectif à la disposition de Joe Montemurro lors de cet exercice 2024-2025. Avec sept joueuses non renouvelées ou en fin de prêt, Michele Kang et la direction lyonnaise souhaitent apporter du sang neuf chez les Fenottes. Jule Brand a signé pour trois saisons et sera loin d'être la seule recrue estivale à l'OL. Marie-Antoinette Katoto, qui a annoncé son départ du PSG, serait attendue entre Rhône et Saône tandis que la Norvégienne Ingrid Engen serait également sur les tablettes rhodaniennes. Autant de mouvements dans le sens des arrivées, mais aussi des départs surprises à venir ? Cela pourrait bien concerner Amel Majri.

Un choix sportif et personnel ?

Retenue en équipe de France pour la Ligue des Nations et très certainement l'Euro, la Lyonnaise réfléchirait à son avenir entre Rhône et Saône, une tendance avancée par Canal Plus et confirmée à Olympique-et-Lyonnais. Formée à l'OL et pro depuis quinze ans, la gauchère a une touche en Arabie Saoudite. Championnat en pleine tentative d'expansion où évolue l'ancienne Lyonnaise Sarah Bouhaddi ou encore l'ancienne Bleue, Léa Le Garrec, le pays de Moyen-Orient représenterait un ultime défi pour Majri mais aussi un choix de vie. Liée jusqu'en 2026 avec l'OL Lyonnes, celle qui a fait toutes ses classes dans le club rhodanien n'a pas arrêté sa décision, mais ne devrait pas être retenu contre son gré par l'OL Lyonnes, si elle vient à vouloir partir. Ce qui serait un nouveau pan de l'histoire du club qui se tourne après le départ d'Eugénie Le Sommer.