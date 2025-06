Avec le départ de Nicolas Tagliafico, l'OL va devoir se renforcer au poste de latéral gauche. L'une des cibles derrière Junior Firpo mènerait à Mitchel Bakker, prêté à Lille la saison passée.

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, l'OL se retrouve au cœur des rumeurs mercato alors qu'il est censé être interdit de recrutement. Cela interroge forcément, d'autant plus que certaines pistes seraient plus que bien avancées, à l'image du dossier Danilo (Nottingham Forest). Quand les suiveurs s'attendaient avant tout à une interdiction de recrutement et un encadrement de la masse salariale le 24 juin prochain, John Textor aurait-il trouvé une parade pour adoucir la DNCG ? Cela semble gros et il faudra attendre la fin du mois pour en avoir le cœur net. D'ici là, des pistes fleurissent et la dernière en date concerne le poste de latéral gauche. Sous contrat jusqu'au 30 juin, Nicolas Tagliafico n'a pas encore annoncé son départ, mais c'est tout comme. L'Argentin ne reviendra très certainement pas entre Rhône et Saône et l'OL va devoir lui trouver un remplaçant.

Lille et l'OM sur le coup ?

Pas une mince affaire alors qu'Abner semble léger pour prendre la suite. Ces derniers temps, la piste la plus chaude mène à Junior Firpo, en fin de contrat avec Leeds. Les discussions seraient d'ailleurs bien engagées avec l'ancien du FC Barcelone. Toutefois, l'OL assure-t-il ses arrières, en cas d'offre intéressante de l'AC Milan ? Quoi qu'il en soit, De Telegraaf avance que la formation lyonnaise ferait partie de celles intéressées par Mitchel Bakker, latéral de l'Atalanta Bergame. S'il appartient au club italien jusqu'en 2027, le Néerlandais évoluait la saison passée au LOSC où il était prêté (35 matchs). Les Dogues aimeraient d'ailleurs le recruter de manière définitive, tandis que l'OM serait également sur le coup de l'ancien Parisien.