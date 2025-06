La joueuse de l'OL Lyonnes, Vicki Becho, a guidé l'équipe de France U23 vers un nouveau titre à la Sud Ladies Cup.

Du mardi 27 mai au mardi 3 juin 2025 se déroulait la Sud Ladies Cup au Parc des Sports d'Avignon. Vicki Becho a fait partie de cette aventure au sein de la liste des 21 joueuses convoquées par Fabien Lefèvre, le sélectionneur de l'équipe de France U23. Les Bleuettes se sont retrouvées dans une poule unique avec la République tchèque, le Maroc et le Japon. Il fallait terminer à la première place pour conserver un titre déjà remporté la saison dernière.

Dès leur entrée en lice, les Françaises ont été tenues en échec par les Tchèques (1-1), avant de s’incliner lors de la séance de tirs au but (5-4). Elles ont malgré tout récolté un point, conformément au règlement particulier de la compétition. Le barème utilisé étant le suivant :

Défaite dans le temps réglementaire = 0 point

Victoire dans le temps réglementaire = 3 points

Match nul + victoire aux tirs au but = 2 points

Match nul + défaite aux tirs au but = 1 point

Les joueuses de Fabien Lefèvre ont ensuite parfaitement réagi face au Maroc, s’imposant avec autorité 4-0, grâce notamment à un doublé de Vicki Becho. Grâce à ce succès, les Françaises se sont offert une véritable finale face au Japon pour conclure le tournoi en beauté.

Vicki Becho guide son équipe vers le titre

Le Japon abordait ce choc face à la France avec une confiance intacte, après avoir enchaîné deux succès : 4-0 contre le Maroc et 1-0 face à la République tchèque. Distancées de deux points par les Japonaises, les Françaises étaient dos au mur : seule une victoire pouvait leur permettre de souffler le titre aux Nippones. Les Bleuettes n’ont pas fléchi sous la pression : elles ont offert une performance maîtrisée et se sont imposées 4-1, un succès net et sans bavure.

Une nouvelle fois décisive, la Lyonnaise Vicki Becho a signé un doublé, portant son total à quatre réalisations en trois matchs. À 21 ans, elle termine meilleure buteuse du tournoi. L’équipe de France U23 s’offre ainsi un nouveau sacre et conserve son titre à la Sud Ladies Cup, comme l’an passé.