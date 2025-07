OL : début de la campagne d'abonnement ce mercredi

Les supporters de l’OL face à Reims (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

La longue attente va prendre fin pour les supporters de l'OL. La campagne d'abonnement 2025-2026 commencera mercredi. Mais seulement pour les fans déjà abonnés.

A moins d'un mois de la reprise de la Ligue 1 avec un voyage à Lens (16 août), les supporters rhodaniens attendaient cette information depuis un moment. Les péripéties estivales ont forcément ralenti le processus, forçant logiquement le club à retarder le lancement de sa campagne d'abonnement. Ce mardi, l'OL a enfin communiqué à ce sujet.

Pour les spectateurs déjà abonnés, ils étaient 26 500 en 2024-2025, le précieux sésame sera accessible à compter de ce mercredi 23 juillet à 9 heures. Vous aurez jusqu'au mardi 29 juillet, à 23h59, pour prendre votre carte avec quelques heures d'avance sur les nouveaux venus.

Rendez-vous le 30 juillet pour les non-abonnés 24-25

Les fans n'ayant pas pris leur abonnement la saison passée devront se montrer patients. La billetterie ouvrira le mercredi 30 juillet à 9 heures. Encore quelques heures à attendre donc, et quelques jours pour certains, avant de pouvoir acquérir sa place pour tout l'exercice 2025-2026.

On peut préciser que l'an dernier, cette campagne avait démarré dès le 4 juin. Chez l'OL Lyonnes, pour 2025-2026, elle est lancée depuis le 5 juillet. Un retard à l'allumage qui s'explique donc par la situation économique du club et le passage par la commission d'appel fédérale. Désormais, tout est rentré dans l'ordre, l'Olympique lyonnais sera bien en Ligue 1, en espérant qu'il n'ait plus à revivre ce genre de mésaventure.