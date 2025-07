L’OL continue sa présaison et affrontera le RWDM Brussels, ce mercredi 23 juillet à 10H30 à Décines.

Les Lyonnais ont entamé leur présaison par une victoire timide face au FC Villefranche grâce à un but sur penalty de Corentin Tolisso (1-0). Il ne reste donc plus que cinq rencontres à l’OL avant la reprise du championnat le 16 août. Le RWDM Brussels le 23 juillet (10h30). Hambourg SV le 26 juillet (15 heures), le RCD Majorque le 30 juillet (17h30). En attendant l'officialisation du dernier match qui se tiendra le week-end du 9 août, les Lyonnais finiront le stage d'été le samedi 2 août avec un match de prestige face au Bayern Munich (15h30).

Focalisons-nous sur le RWDM Brussels prochain adversaire des Lyonnais. Les Belges ont terminé à la troisième place de la division deux du championnat belge, après avoir longtemps fait la course en tête pour remonter en Jupiler Pro League. Ils ont débuté leur présaison par une défaite sévère face à Charleroi (4-1) le 12 juillet dernier mais ont su rebondir face au FC Lausanne-Sport (4-2) ce 19 juillet.

Toujours sans coach avant d’affronter l’OL

Malgré un immense mercato avec plus de sept nouvelles recrues, le club belge n’a cependant toujours pas trouvé d'entraîneur avant d’affronter les Gones. Pour l’instant c’est Nicolas Baquet, directeur de l'académie qui s’occupe du groupe professionnel, dans lequel on retrouve un certain Mohamed El Arouch. Ce match aura une saveur particulière pour l’ancien espoir lyonnais qui retrouvera son club formateur après l’avoir quitté en 2024.

C’est sous les ordres de Laurent Blanc qu’El Arouch avait fait ses débuts professionnels en 2023 face à Angers en Ligue 1. Malheureusement il n'a pas confirmé tous les espoirs placés en lui et a quitté l’OL pour rejoindre Botafogo dans un premier temps où il n'a pas joué la moindre minute avant de s’envoler pour la Belgique et signer un contrat de deux ans avec le RWDM Brussels.

Des supporters qui protestent aussi contre Textor

Une rencontre opposant le RWDM Brussels et l’OL est plutôt rare car les deux clubs ne se sont affrontés qu’une seule fois dans toute l’histoire et profitent avant tout de leur présence au sein de la galaxie Eagle Football. A l’époque, le club belge s’était imposé sur le score de 1-0 le 23 juillet 2023 face à ses supporters. Des fans qui, comme à Décines, ont protesté récemment contre John Textor suite à sa volonté de changer de nom. L'Américain ne sera bien évidemment pas présent au GOLTC ce mercredi alors que les hommes de Paulo Fonseca auront l'opportunité de prendre une petite revanche sur leurs voisins belges.