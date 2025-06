OL Lyonnes : Ponsot a repoussé une offre de Toulouse

Nommé directeur général de l'OL Lyonnes, il y a un an et demi, Vincent Ponsot a été approché par Toulouse. Le Téfécé a pensé à son profil pour prendre la suite de Damien Comolli, qui a rejoint la Juventus Turin.

Il n'y a pas que sur le terrain qu'il y a du mouvement chez l'OL Lyonnes. En coulisses aussi, il y a des intérêts, à des postes que l'on n'aurait certainement pas imaginé. C'est notamment le cas de Vincent Ponsot. Après plusieurs années de service auprès de Jean-Michel Aulas, l'ancien directeur du football a profité de l'arrivée de Michele Kang pour basculer définitivement chez les féminines et devenir directeur général de l'OL féminin, devenu depuis quelques semaines OL Lyonnes.

La propriétaire étant souvent loin de Décines, Ponsot est le visage quotidien de la direction lyonnaise, que ce soit dans les instances ou pour mener certaines discussions, comme c'est le cas actuellement avec le mercato estival. Après des derniers mois difficiles chez les garçons, il a retrouvé un peu de calme et de discrétion avec les Fenottes.

Un travail reconnu toutes ces années

Toutefois, son travail effectué depuis toutes ses années à l'OL lui ont forgé une solide réputation, qui a attiré l'œil de Toulouse. Non pas pour la structure féminine mais bien pour prendre la présidence du club. Confronté à la démission de Damien Comolli, parti rejoindre la Juventus Turin, l'actionnaire RedBird a missionné une société pour trouver un successeur, d'après L'Équipe et le site LesViolets.com. Une liste de quatre noms s'est dégagée avec Olivier Cloarec (ex-Rennes), Julien Fournier (ex-Nice), Olivier Pickeu (ex-Caen) et donc Vincent Ponsot. Ce dernier est le seul sous contrat et d'après nos informations, le directeur général rhodanien a gentiment repoussé les avances toulousaines pour se concentrer sur la nouvelle ère de l'OL Lyonnes.