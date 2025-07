OL : petite alerte pour Fofana, Perri sur le retour

Ce mercredi, Paulo Fonseca a dû se passer de Malick Fofana pour l’amical entre l’OL et le RWDM Brussels. Une absence liée à une gêne au niveau de l’adducteur pour l’ailier belge.

En cette période de mercato, tout signe peut être interprété positivement ou négativement. L’absence de Malick Fofana pour l’amical entre l’OL et le RWDM Brussels (0-0) allait forcément faire réagir. Annoncé dans le viseur de plusieurs cadors européens, l’ailier belge a forcément les caractéristiques d'un candidat crédible à un départ. Néanmoins, ce forfait pour le deuxième amical de l’été n’avait rien à voir avec le mercato. Comme pour Georges Mikautadze face à Villefranche, le staff lyonnais n’a pas souhaité prendre de risques avec le Diable Rouge. "C’est avant tout à cause d’une blessure. Malick avait un petit problème aux adducteurs. À ce moment de la préparation, je ne veux pas prendre de risques", a avoué Paulo Fonseca, ce mercredi.

Patouillet encore préservé

Bien présent à Décines, Fofanaof a pris place dans la tribune du terrain Gérard Houllier et a donc suivi la rencontre amicale en compagnie d’autres absents comme Lucas Perri. Touché avant même le premier amical, le gardien brésilien "continue sa récupération". Alors qu’il avait annoncé une absence de deux semaines après l’amical contre Villefranche, Paulo Fonseca s’est montré un peu plus optimiste ce mercredi. "Je pense qu’il va recommencer à s’entraîner avec nous dans les prochaines séances." Une bonne nouvelle alors que Mathieu Patouillet était, lui aussi, encore forfait et que le staff ne veut pas brusquer de retour. Tous devraient malgré tout prendre la direction de l’Autriche en fin de semaine.