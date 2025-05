Mercato : l'OL serait déterminé à recruter Júnior Firpo

Junior Firpo, à Leeds (Photo by Harry Trump, Getty Images via AFP)

En fin de contrat à Leeds, Júnior Firpo serait sur les tablettes de l'OL. L'Olympique lyonnais aurait même fait une proposition à l'arrière-gauche.

Est-ce un signe que Nicolas Tagliafico ne prolongera pas à l'OL ? Il y a de toute manière peu de doutes sur le sujet, le club n'ayant pas forcément les moyens d'offrir le salaire et le projet sportif auquel prétend le champion du monde 2022. Dans nos colonnes en février, l'Argentin avait clairement indiqué que son avenir dépendrait des résultats de l'Olympique lyonnais.

Une qualification en Ligue des champions aurait éventuellement pu avoir un impact, mais il semble à présent écrit que l'arrière-gauche ira apporter sa grinta ailleurs dès cet été. Avec le retour de prêt d'Achraf Laâziri, et toujours Abner dans l'effectif, les Rhodaniens disposent de deux latéraux pour ce couloir dans le groupe. Mais visiblement, le plan est tout autre.

Joueur important de Leeds, vainqueur de la Championship

Selon le journaliste Fabrizio Romano, souvent bien informé sur le mercato, l'OL a des vues sur l'Angleterre. Et plus particulièrement sur la deuxième division. Vainqueur de la Championship avec Leeds, Júnior Firpo est libre de tout contrat, puisque son bail se conclut le 30 juin prochain. L'international dominicain (11 capes) a disputé 35 rencontres en 2024-2025, dont 31 comme titulaire. Il est donc un élément clé du sacre des joueurs du Yorkshire.

Le footballeur de 28 ans, passé par le Real Betis et Barcelone, a pour lui une certaine expérience, et surtout sa situation contractuelle. En effet, il pourrait venir sans indemnité de transfert. L'Olympique lyonnais aurait fait une proposition à Firpo, et des négociations seraient en cours. A voir comment tout cela évolue, puisque le club rhodanien est dans le viseur de la DNCG, qu'il retrouvera le 24 juin. Il saura alors s'il est autorisé à recruter.

L'AC Milan aussi aurait intégré son nom à sa short-list, notamment en cas de départ de Théo Hernandez.