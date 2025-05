OL : grande première pour Bryan Meyo avec le Gabon

C'est un grand moment pour Bryan Meyo, 19 ans et joueur cadre des U19 de l'OL. L'attaquant est convoqué pour la première fois avec la sélection A du Gabon.

Pour lui comme pour l'OL, ce sera une première. Jamais dans son histoire, l'Olympique lyonnais n'avait compté un international A gabonais. Ce sera peut-être le cas d'ici quelques jours maintenant. Ce n'était pas forcément le plus attendu, mais au programme des matchs internationaux du club rhodanien, il faudra ajouter Bryan Meyo. Évoluant avec les U19, l'attaquant de la génération 2006 est appelé avec le Gabon pour deux rencontres amicales au Maroc.

Les hommes du sélectionneur Thierry Mouyouma défieront le Niger dans un premier temps (le vendredi 6 juin), puis la Guinée-Bissau (le lundi 9 juin). Ils devaient initialement affronter le Libéria, mais cette affiche est finalement annulée. L'entraîneur fait appel à 29 joueurs, il faudra donc voir si le footballeur rhodanien de 19 ans aura le droit à du temps de jeu sur ce rassemblement.

19 matchs et 5 buts pour lui cette saison en U19

En tout cas, voilà une bonne surprise pour Meyo, qui sort d'une saison complète avec les U19 de Samy Saci. L'ancien international U16 avec la France a participé à 19 affiches de championnat, dont 15 dans la peau d'un titulaire. A son compteur, cinq réalisations.

Détenteur d'un contrat stagiaire paraphé pour deux ans à l'été 2024, il faudra voir quelle sera la suite pour lui. Il doit monter en réserve, puisqu'il sera trop âgé pour évoluer avec les U19 la saison prochaine. Surtout, il semble assez loin dans la hiérarchie offensive. Des garçons comme Enzo Melebo (2007), Alejandro Gomes Rodriguez (2008) ou Romain Perret (2005) sont aujourd'hui plus avancés. Un Rémi Himbert (2008) ne paraît pas si loin non plus. Mais cela ne présage de rien, et il a participé à un entraînement avec les professionnels début mai.