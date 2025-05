À deux jours du déplacement de l’OL à Monaco, Paulo Fonseca a fait appel à de nombreux jeunes joueurs. Avant tout venus faire le nombre, Tiago Goncalves, Kelyan Yahia ou encore Bryan Meyo ont pu goûter au groupe professionnel.

Il reste encore un mince espoir de se qualifier pour la Ligue des champions, mais il y avait quand même des airs de classe biberon à l’entraînement de l’OL ce jeudi. Cela a peut-être un côté péjoratif mais la moyenne d’âge a clairement chuté à deux jours du déplacement des Lyonnais à Monaco. Si un groupe de 17 joueurs pros, privés de Corentin Tolisso, et trois gardiens ont attaqué la séance collective du jour, ils n’étaient pas seuls. Au moment de la mise en route athlétique, un petit groupe de huit éléments avait déjà commencé à toucher le ballon, sous le regard de Damien Della Santa, en charge de cette mission. Pas moins de huit jeunes de l’Académie ont pris part à cet entraînement du jour, avant tout pour faire le nombre et alors que la réserve faisait relâche après la finale perdue de Premier League International Cup mercredi.

Sur un terrain très réduit, Della Santa a pris en mains un groupe composé de joueurs du centre âgés de 16 à 19 ans. Le plus jeune n’était autre qu’Adil Hamdani, international U16 et récent vainqueur du tournoi de Montaigu avec l’équipe de France. Ayant commencé la saison avec les U17 de l’OL, il est surclassé depuis plusieurs matchs avec les U19 et goutte donc cette semaine à ce qui se fait de mieux au sein du club lyonnais. Jeudi, il était accompagné par Rémi Himbert (17 ans), Billy Mavudia, Tiago Goncalves, Kelyan Yahia ou encore Bryan Meyo. Une classe biberon qui devra encore faire encore un peu plus pour suivre les traces d’Alejandro Gomes Rodriguez ou encore Téo Barisic, retenus pour la première fois en pros cette saison.