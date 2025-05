Monaco - OL : Corentin Tolisso forfait en Principauté

Corentin Tolisso lors d’OL – Lens. (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Sorti après le deuxième but de Lens dimanche, Corentin Tolisso a subi les conséquences de son retour rapide à la compétition. Le milieu manquera le déplacement de l’OL à Monaco, samedi (21h).

Au moment de sa sortie dimanche dernier contre Lens, certains supporters ont pu se demander si Corentin Tolisso n’avait pas abandonné le navire en cours de route. Après le deuxième but lensois, le capitaine lyonnais a rendu son brassard et s’en est allé directement vers le vestiaire, laissant l’OL à dix puisque Tanner Tessmann n’était pas encore prêt. Cette sortie n’avait rien d’un abandon mais bien d’un pépin physique.

Très lourdement touché lors du derby contre l’AS Saint-Etienne, Tolisso avait finalement surpris tout son monde en étant déjà de retour le week-end suivant. Il s’était même permis le luxe de marquer dans la victoire lyonnaise. Mais il semblerait que la douleur au genou a fait sa réapparition face à Lens puisque le champion du monde 2018 ne fera pas le déplacement à Monaco, samedi (21h). "Coco (Tolisso) est blessé, il a eu une blessure sur le dernier match contre Lens. C’est une situation que l’on peut trouver normale parce qu’il a joué avec un problème depuis deux matchs, a déclaré Paulo Fonseca. C’est un peu la conséquence de ce retour rapide. Il ne sera pas disponible contre Monaco."

Retour de suspension de Lacazette

Dans sa course vers la Ligue des champions, l’OL va donc devoir se passer de l’un de ses hommes forts de la saison. Cette absence sonne-t-elle du même coup la fin de l’exercice pour Corentin Tolisso ? Paulo Fonseca n’a pas voulu voir aussi loin, assurant "qu’un point sera fait après le match à Monaco". Si l’OL n’a plus rien à jouer à son retour de Principauté, pas certain que le club prenne de risques avec un joueur pas épargné par les blessures ces dernières années. Hormis Corentin Tolisso, l’entraîneur portugais pourra compter sur l’ensemble de son effectif avec notamment le retour de suspension d’Alexandre Lacazette.