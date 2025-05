OL : Paulo Fonseca garde "toute confiance en John Textor"

John Textor et Paulo Fonseca (OL) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Interrogé sur la situation de l’OL, englué chaque jour un peu plus dans des problèmes financiers et administratifs, Paulo Fonseca reste un soutien de John Textor. Peut-il vraiment en être autrement ?

C’est presque devenu une sorte de mauvais running-gag autour du Parc OL et du centre d’entraînement de Décines. La question quotidienne est désormais de savoir quelle mauvaise nouvelle sera annoncée dans les médias. Il est vrai qu’il ne se passe pratiquement pas un jour sans que le club ne fasse les gros titres ou du moins qu’une information sorte sur l’état des finances depuis quelque temps. Ce jeudi, la palme est revenue à l’UEFA et aux discussions autour d’un accord entre l’instance et l’OL pour limiter les sanctions lourdes - à savoir une exclusion des coupes européennes - et ainsi limiter la casse au niveau des restrictions (encadrement de la masse salariale, amendes, transferts limités). Une nouvelle pierre dans le jardin de John Textor.

"Je suis calme sur le futur du club"

Autour du club, la crainte et la peur ont pris possession des supporters et des suiveurs. Ce n’est pas le silence du propriétaire américain qui vient apporter un peu de confiance, lui qui aime pourtant bien parler. Présent samedi (21h) à Monaco, Textor pourrait bien être amené à prendre la parole d’ici à la fin de saison, afin de rassurer. La situation reste alarmante, mais comme souvent, le sportif tente de se détacher de tout cet environnement néfaste autour du club. "J'ai totalement confiance au club. J'ai confiance au travail de John, le directeur du club. Nous travaillons maintenant pour la prochaine saison. Je suis seulement l'entraîneur, mais je crois beaucoup à ce que les gens parlent avec moi. Je suis tranquille, je suis calme sur le futur du club."

Ramené par John Textor en lieu et place de Pierre Sage, Paulo Fonseca peut difficilement aller contre son président. Même si la tâche qui avait été confiée au Portugais de ramener l’OL en Ligue des champions aurait pu éviter bien des tracas au propriétaire américain.