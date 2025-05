En fin de contrat en juin prochain, Nicolas Tagliafico reste l’un des hommes forts de l’OL cette saison. Les supporters aimeraient le voir prolonger, l’Argentin a encore une fois botté en touche concernant son avenir.

L’OL n’a presque plus de chances de jouer la Ligue des champions. Est-ce que cela joue sur votre futur ?

Nicolas Tagliafico : J’analyserai ça en fonction de ce qu’il va arriver ou non dans cette fin de saison. C’est ce que je répète depuis longtemps. Je vais tout donner, nous allons tout donner pour ces deux victoires contre Monaco et Angers. Nous attendons de voir ce qu’il va se passer sur cette fin de saison et si nous nous qualifiions pour la Ligue des champions. Ensuite, je pourrai prendre une décision sur mon avenir.

Il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, ou des joueurs qu’on annonce sur le départ. Est-ce que vous ressentez que c’est la fin d’une aventure humaine ?

Il y a d’un côté toutes ces rumeurs, mais on ne sait pas de quoi l’avenir sera fait. C’est ce qui m’arrive en ce moment parce que je suis en fin de contrat. C’est le cas d’autres joueurs également dans l’effectif. Il y a cette question de prolonger ou non et ça dépendra de cette fin de saison. On sait qu’au niveau financier, le club aura besoin de vendre. Ce sont des choses qui arrivent constamment dans les clubs. Ça fait trois ans que je suis là, j’ai vu beaucoup de coachs et de joueurs passés. Ça n’est pas nouveau. On verra dans quelques semaines, dans un mois.

"Je me sens bien au club et dans la vie"

Comment vous sentez-vous à Lyon ?

J’ai récemment déménagé pour pouvoir découvrir d’autres coins de la ville. Je voulais être au cœur de la ville et je me sens bien ici. Au club aussi. J’ai joué mon 100e match contre Lens dimanche et je sens cet attachement de la part des gens et les bonnes ondes. J’aimerais qu’on ait plus de points, mais à titre personnel, je suis dans une bonne période, je me sens bien au club et dans la vie.

L’arrivée de Thiago Almada a-t-elle favorisé cet épanouissement personnel ?

Oui, c’est très probable que je me sente encore mieux avec lui. Avoir un coéquipier de la même nationalité que toi est quelque de très fort, un regard peut suffire. On parle également plus sur le terrain et en dehors. Ça contribue à ce que les choses se passent encore mieux. Ce genre de connexions sont très importantes. Lorsqu’on se sent bien sur le terrain et en dehors, l’énergie est meilleure et cela permet de répondre aux objectifs personnels et ceux de l'OL.