Monaco devrait pouvoir compter sur Biereth contre l’OL

Sorti sur blessure dès le quart d’heure de jeu contre Saint-Etienne, Mika Biereth était incertain pour l’OL. Néanmoins, Adi Hütter s’est montré plutôt optimiste concernant la présence de son attaquant, samedi (21h).

Ce devait être un match décisif pour la Ligue des champions. Avec le revers de l’OL contre Lens dimanche dernier, cela ressemble avant tout aux derniers espoirs lyonnais pour y croire. Le déplacement à Monaco samedi (21h) n’a plus la même saveur pour les joueurs de Paulo Fonseca. L’objectif reste malgré tout de gagner, soit pour croire encore à Ligue des champions, soit au moins pour se relancer dans la course à la Ligue Europa. Cela se fera sans Corentin Tolisso, ayant rechuté après sa blessure contractée contre Saint-Etienne il y a trois journées. Il n’y a pas que du côté lyonnais qu’un déplacement dans le Forez a fait de la casse. À Monaco aussi, le voyage à Geoffroy-Guichard a fait le casse le week-end dernier.

Fin de saison pour Al-Musrati

Reparti du stade en boitant bas, Moatasem Al-Musrati ne jouera pas contre l’OL. Il ne rejouera d’ailleurs pas de la saison puisque sa blessure au mollet le rend indisponible pour les deux derniers matchs de Ligue 1, comme l’a confié Adi Hütter ce jeudi en conférence de presse. Le milieu de terrain libyen rejoint Alexandre Golovin, touché aux adducteurs et forfait également jusqu’à la fin de la saison. En revanche, Hütter devrait pouvoir compter sur son buteur Mika Biereth. L’attaquant danois est pourtant sorti dès la 15e minute contre les Verts suite à une blessure à la crête iliaque. Néanmoins, il a participé à l'entraînement collectif ces deux derniers jours et l’entraîneur monégasque s’est montré optimiste. "On voit au jour le jour, mais il semble qu'il pourra jouer samedi". Pas forcément une bonne nouvelle pour l’OL.