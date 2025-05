L’OL en Ligue des champions ? Oui, mais comment ?

Mohamed-Ali Cho au duel avec Clinton Mata et Alexandre Lacazette lors de Nice – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

Battu par Lens, l’OL n’a plus son destin entre les mains dans la course à la Ligue des champions. Septièmes, les Lyonnais gardent malgré tout un maigre espoir d’accrocher une des trois dernières places qualificatives.

Cela reste forcément un discours à chaud et surtout de façade, mais dimanche, l’espoir d’être en Ligue des champions n’avait pas totalement disparu à l’OL. Pourtant, avec la défaite 2-1 contre le RC Lens, les Lyonnais se sont tirés une balle dans le pied, se retrouvant désormais à quatre longueurs du podium et à trois de la quatrième place, qui peut encore envoyer vers la C1 malgré un barrage et un tour préliminaire à passer. En ce sens, les joueurs de Paulo Fonseca veulent encore y croire, même si "on n’a plus notre destin entre nos mains", comme l’ont concédé Moussa Niakhaté et Jorge Maciel après le match dominical.

Des concurrents qui s'effondrent en même temps

Néanmoins, si mathématiquement, tout reste encore possible, il va falloir un sacré alignement des planètes sur les deux dernières journées pour voir l’OL finir troisième ou quatrième de Ligue 1 avec deux victoires. Petit état des lieux qui permettrait de voir ce scénario improbable se réaliser le 17 mai prochain après la dernière journée contre Angers à Décines.

Il faudrait que Monaco ne gagne aucun de ses deux derniers matchs dont une défaite contre l’OL. Que Strasbourg ou Nice en fassent de même pour atteindre un total de 59 points maximum. Dans le même temps, Lille ne doit pas faire mieux qu’une victoire et une défaite sur ses deux dernières sorties pour un total de 60 points, mais un goal-average qui serait en faveur de l’OL. Des calculs d’apothicaire qui montrent bien que la mission s’annonce presque impossible.

Scénario pour voir l'OL troisième ou quatrième de Ligue 1 :

L'OL l'emporte à Monaco puis contre Angers et les trois équipes qui le précèdent perdent au moins un match chacune (sans rattraper leur différence de buts dans la deuxième rencontre) : Strasbourg à Angers ou contre Le Havre ; Lille à Brest ou contre Reims ; Nice à Rennes ou contre Brest et Monaco ne fait pas mieux que match nul à Lens.