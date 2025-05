L’UEFA sanctionne financièrement l’OL

John Textor lors de finale de Coupe de France entre l’OL et le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En plus de la FIFA qui a interdit temporairement le recrutement de jeunes joueurs de plus de 15 ans, l’UEFA a également infligé une amende à l’OL pour des impayés envers d’autres clubs, des employés ou des autorités sociales et fiscales.

Avec la défaite 2-1 contre le RC Lens, les sinistroses ont refait surface au-dessus du Parc OL. Plus que le sportif, c’est bien sur le volet économique que l’inquiétude grandit avec l’absence de Ligue des champions qui se profile. La manne financière qui peut provenir d’une participation à la coupe aux grandes oreilles va faire défaut dans le projet financier que va présenter John Textor à la DNCG dans les prochaines semaines. Les supporters s’attendent désormais au pire et ce ne sont pas les récentes nouvelles qui viennent calmer la colère et l’inquiétude de l’environnement lyonnais.

Plus grosse amende parmi les clubs sanctionnés

Comme avancé ce lundi matin, l’OL a été épinglé par la FIFA pour le non-versement de contribution à la formation pour certains joueurs débarqués entre Rhône et Saône. Cela a entraîné une interdiction de recrutement de jeunes de plus de 15 ans, mais le club a régularisé sa situation, comme il l’a fait savoir à Olympique-et-Lyonnais. Néanmoins, ce contexte peu agréable ne s’est pas limité à la FIFA et l’UEFA est également venu mettre son grain de sel.

Dans un communiqué publié ces derniers jours, l’instance européenne a sanctionné plusieurs clubs durant la saison pour des impayés envers d’autres clubs, des employés ou des autorités sociales et fiscales. La CFCB a ainsi infligé une amende de 200 000 euros à l’Olympique lyonnais, l’amende la plus importante parmi les clubs concernés par ces sanctions.