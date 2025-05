Dimanche, face à Lens, Nicolas Tagliafico et Nemanja Matic ont atteint tous les deux un cap symbolique dans leur carrière. Le latéral gauche argentin a disputé sa 100e rencontre sous les couleurs de l’OL. Le Serbe, lui, a effectué son 700e match en carrière.

Ils auraient sans doute préféré fêter autrement cette nouvelle étape dans leur carrière. Défaits 2-1 par le RC Lens à Décines, les Lyonnais Nemanja Matic et Nicolas Tagliafico ont subi là un revers qui fait mal dans la course à l’Europe et à la Ligue des champions. Pour autant, le milieu serbe et le latéral gauche argentin franchissaient dimanche un nouveau cap symbolique. Alors qu’il pourrait bien plier bagage cet été, Nicolas Tagliafico fêtait sa 100e rencontre disputée sous les couleurs rhodaniennes.

Un champion du monde déjà bien expérimenté. Mais pas autant que son coéquipier du milieu terrain. En effet, Nemanja Matic prenait part, face à Lens, à son 700e match en carrière. Le joueur de 36 ans en est déjà à son 7e club avec l’OL. Lui qui est passé par la Premier League sous les couleurs de Chelsea (2009-2010 puis 2013-2017) ou encore Manchester United (2017-2022). Mais aussi en Italie, du côté de l’AS Roma (2022-2023). Avant d’atterrir en France, d’abord au Stade Rennais (2023 -2024) puis à Lyon.

Matic et Tagliafico volontaires face à Lens

Paulo Fonseca comptait bien sur ces deux joueurs qui ont de la bouteille pour arracher la victoire face à Lens. Bien que le scénario ne fût finalement pas celui espéré, Nemanja Matic et Nicolas Tagliafico avaient à cœur de bien célébrer leur cap respectif. Et cela s’est vu sur le terrain, notamment en première période. Faisant état de sa qualité technique, l’ancien Rennais a contribué à fluidifier les situations lyonnaises, en particulier aux abords de la surface, alors que tout était bouché devant le but de Mathew Ryan. Il a finalement été remplacé (71e) par celui qui fêtait sa première en professionnel, Alejandro Gomes Rodriguez, de 19 ans son cadet. Un remplacement presque amusant.

Sur son côté gauche, l’ancien latéral gauche de l’Ajax s’est lui montré dynamique dans son couloir. Multipliant les centres, Nicolas Tagliafico n’a tout de même pas été en très grande réussite face aux Nordistes. Une rencontre symbolique, mais qui laissera un goût amer à ces deux joueurs qui pourraient quitter l’OL cet été.