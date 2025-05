OL Académie : les U17 gardent la main avant la dernière journée

En quête d’une place pour les phases finales, les U17 de l’OL gardent leurs destins entre les mains. Vainqueurs de Nice, les joueurs d’Amaury Barlet sont toujours deuxièmes, à une journée de la fin.

Tout se jouera le week-end prochain. Cela ne faisait aucun doute, mais l’OL a au moins eu le mérite de garder la main dans la course à la deuxième place du groupe D. A la lutte avec Lyon-La Duchère et Cavigal Nice ainsi que d’autres formations en ballotage, les U17 lyonnais ont gardé leur avantage d’un point à l’issue de la 25e et avant-dernière journée du championnat. Pourtant, les choses avaient bien mal commencé à Meyzieu dimanche après-midi. Ayant récupéré Adam Alioui ou encore Kenan Doganay, Amaury Barlet a vu l’OGC Nice ouvrir la marque dès la 2e minute de jeu par Otis Caporusso.

Fort heureusement, les Lyonnais n’ont pas eu le temps de tergiverser avec une égalisation dans la foulée grâce à Angel Garcia (6e). Finalement, l’OL a pris l’avantage en deuxième mi-temps grâce à Walid Nechab (54e). Dimanche prochain, contre l’ASPTT Marseille, seule la victoire sera belle pour l’OL avant de sortir les calculettes pour savoir si les Lyonnais font partie des deux meilleurs deuxièmes ou non.

Les U19 entre la 7e et la 9e place

Cette question, les U19 ne se la posent plus depuis bien longtemps. Englués dans le milieu de tableau depuis le début de la saison, les joueurs de Samy Saci n’ont plus rien à jouer depuis plusieurs semaines et leur sortie en Coupe Gambardella. En roue libre, l’OL a quand même trouvé le moyen de s’incliner pour sa dernière à domicile de la saison face à une formation relégable. Opposée à Mulhouse, la formation rhodanienne a concédé une ouverture du score dès le coup d’envoi. Comme les U17, ils ont vite réagi grâce à Rémi Himbert (13e) mais dans cette rencontre, le troisième but ne fut pas lyonnais, mais bien alsacien à la 35e. Battu 2-1, l’OL reste septième et ne pourra pas viser mieux même en cas de victoire à Clermont.