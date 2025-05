Mercato : Dumornay prolonge à l’OL jusqu’en 2029

Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani célèbrent un but lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En fin de contrat en juin 2026, Melchie Dumornay a choisi de s’inscrire sur la durée avec l’OL. L’Haïtienne a prolongé jusqu’en 2029 avec les Fenottes.

Cet été, les dossiers vont être nombreux au sein de l’OL féminin avec notamment tous les fins de contrats à gérer. Melchie Dumornay ne fait pas partie de cette vague, mais le club a préféré prendre les devants pour s’éviter un casse-tête dans les mois à venir. En fin de contrat en juin 2026, la polyvalente Haïtienne a fait le choix de s’inscrire dans la durée avec les Fenottes. Une semaine après la déception de l’élimination en Ligue des champions, les supporters lyonnais vont retrouver un peu le sourire avec l’annonce de la prolongation de Dumornay. Comme Selma Bacha, il y a quelques mois, la joueuse de 21 ans voit sur le long terme et est désormais liée jusqu’en juin 2029 avec le club de Michele Kang.

Deuxième meilleure buteuse du championnat

Arrivée en janvier 2023 avant d’être prêtée pour six mois à Reims, Melchie Dumornay n’a pas mis longtemps à se rendre indispensable dans le groupe lyonnais, que ce soit sous Sonia Bompastor puis Joe Montemurro. Deuxième meilleure buteuse de Première Ligue cette saison et dans le top 3 des meilleures passeuses, la native de Mirebalais n’en finit plus de gravir les échelons. En verrouillant Dumornay pour les quatre prochaines saisons, l’OL féminin montre qu’il se veut ambitieux sur le long terme. La numéro 8 lyonnaise devrait être le premier pion d’un été qui s’annonce bouillant entre Rhône et Saône.