Gomes Rodriguez devient le 599e joueur de l'histoire de l’OL

À 17 ans, Alejandro Gomes Rodriguez a fait ses débuts avec l’OL dimanche contre Lens. Devenu le 599e joueur à disputer un match avec le club rhodanien, l’Anglais est le 8e le plus précoce.

Il aurait forcément préféré que cela se finisse d’une autre manière par autre chose qu'une défaite (1-2). Avec la suspension d’Alexandre Lacazette et la blessure d’Enzo Molebe, Alejandro Gomes Rodriguez était la seule solution offensive sur le banc de l’OL dimanche contre Lens. Forcément, avec le scénario du match, Jorge Maciel n’a pas eu d’autre choix que de lancer le jeune Anglais dans le grand bain. Sous le déluge de Décines, il a donc fait son entrée à un quart d’heure de la fin, dans le but d’aider l’OL à pousser pour égaliser et plus si affinité. Il y a bien eu le but de Georges Mikautazde à la 79e mais derrière les Sang et Or ont trouvé le moyen de reprendre l’avantage.

Une entrée timide dans le jeu, mais pas sans caractère

Il est toujours difficile de rentrer dans ce genre de match et encore plus pour une première. Avec huit ballons touchés, mais aussi trois duels perdus sur trois, Alejandro Gomes Rodriguez a pu toucher à ce qu’est le haut niveau avant de se projeter sur la finale de la Premier League International Cup contre Nottingham Forest, ce mercredi. En remplaçant Nemanja Matic, le jeune attaquant anglais est devenu le 599e joueur à porter les couleurs du club lyonnais depuis sa création en 1950. À 17 ans et 54 jours, Gomes Rodriguez devient dans le même temps le 8e joueur lyonnais le plus précoce à faire ses débuts en championnat. La palme revenant encore et toujours à Joël Fréchet et ses 15 ans, 10 mois et 16 jours en septembre 1981.