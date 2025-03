Alain Caveglia et Joël Fréchet (ex-OL) relancent les stages de foot

Anciens de la maison OL, Alain Caveglia et Joël Fréchet ont décidé de s’associer pour relancer les stages de foot pour les jeunes pousses. Quatre rendez-vous auront lieu entre les vacances d’avril et d’octobre.

À la belle époque, les stages de foot durant les vacances scolaires fleurissaient et les jeunes footballeurs n’avaient que l’embarras du choix. Dans la région lyonnaise, il y avait forcément ceux organisés par l’OL du côté d’Hauteville, mais aussi ceux co-organisés par Alain Caveglia et Franck Gava, deux figures du club lyonnais. Les années ont passé mais "Cavegoal" a choisi de rechausser les crampons pour transmettre son savoir face à la cage pour les jeunes garçons et filles âgés de 7 à 15 ans (licenciés ou non). C’est avec l’un de ses grands amis et ancien pensionnaire et formateur de l’OL, Joël Fréchet, que le projet de stage de foot a refait son chemin.

Deux figures de l'histoire du club lyonnais

Toujours dans la région malgré son départ de la cellule de recrutement de l’OL, il y a deux ans, Alain Caveglia relance donc les stages à compter des vacances d’avril. Quatre sessions auront lieu sur les prochains mois dont la première se tiendra à Saint-André-le-Gaz, fief de Joël Fréchet, du 22 au 26 avril. Une semaine d’entraînement aux côtés de deux anciennes figures de l’OL avec perfectionnement technique et tactique au programme de ces séances. Un moment de convivialité, mais aussi de partage afin que la fibre football ne s’éteigne jamais entre les générations. Toutes les informations concernant les différentes sessions et les bulletins d’inscription sont disponibles sur le site suivant : www.stagescavegliafrechet.fr