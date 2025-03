En sortie de trêve, l’OL se déplace à Strasbourg, vendredi (20h45). Un choc qui s’avance après une préparation compliquée liée au retour tardif des internationaux. Néanmoins, Paulo Fonseca assure que tous ses joueurs sont à disposition pour ce rendez-vous.

Après dix jours sans match, les supporters de l’OL vont enfin retrouver le plaisir des matchs des joueurs de Paulo Fonseca. Et pas n’importe quel match puisque les joueurs lyonnais se déplacent à Strasbourg (20h45) pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Un choc qui sent bon l’Europe et qui peut permettre à l’OL de mettre ses concurrents sous pression. Il faudra pour cela battre une solide formation strasbourgeoise qui a également des ambitions européennes et qui pourrait intégrer le top 5 dans cette dernière ligne droite du championnat. Méfiance donc pour l’OL qui aurait certainement voulu avoir quelques heures de travail supplémentaires pour faire reposer des éléments comme Thiago Almada ou Nicolas Tagliafico.

"J'ai une vision claire de ce que je veux"

Cette fraîcheur physique est probablement le plus gros point d’interrogation concernant cette équipe lyonnaise. Sur une dynamique de cinq victoires toutes compétitions confondues, l’OL doit composer avec les retours tardifs d’internationaux. En plus des Argentins et de Lucas Perri, Moussa Niakhaté n’aura aucune séance collective avant ce match. Pas la meilleure des préparations, mais Fonseca assure que "tous les autres sont disponibles. Ce n’est pas facile quand les joueurs arrivent la veille. J’ai parlé avec eux, ils sont prêts pour jouer. C’est un match important pour nous. Je vais décider si ces joueurs peuvent débuter ou non. J’ai une vision claire des joueurs que j’aurai à ma disposition demain. J’ai un ou deux doutes, mais je vois clairement ce que je veux faire."

Quand les supporters et suiveurs peuvent avoir des doutes, au sein du vestiaire, la ligne directrice est claire malgré ces contretemps : la victoire et rien d’autre vendredi à la Meinau.