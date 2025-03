OL - Bleues : cinq Fenottes retenues pour la Ligue des Nations

Amel Majri, Wendie Renard et Selma Bacha, joueuses de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Après la rencontre contre Fleury, dimanche (17h30), cinq joueuses de l’OL prendront la route de Clairefontaine. Bacha, Renard, Majri, Diani, Le Sommer ont été retenues avec l’équipe de France pour affronter la Suisse et la Norvège.

Après la qualification contre le Bayern Munich, l'OL féminin a encore un match de championnat à disputer dimanche (17h30) contre Fleury avant de se projeter sur les rendez-vous internationaux. De nombreuses Fenottes ont déjà reçu leur convocation et ce jeudi après-midi, cinq nouvelles Lyonnaises vont faire leurs bagages, une fois le coup de sifflet final retenti face à Fleury. Engagée en Ligue des Nations, l'équipe de France féminine disputera deux nouveaux matchs avec la Suisse le 4 avril et un déplacement en Norvège le 8. Pour ces deux rendez-vous, Laurent Bonadei a retenu cinq joueuses de l'OL, et ce, sans grande surprise.

Diani en forme contre le Bayern Munich

La capitaine Wendie Renard est bien de la partie, avant de jouer son 500e match contre le Paris FC, et sera accompagnée par Selma Bacha dans le secteur défensif des Bleues. Si Amel Majri a été placée avec les autres milieux françaises, elle aura avant tout un rôle offensif au même titre qu'Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani. Cette dernière s'est illustrée mercredi soir avec un but et deux passes décisives contre le Bayern Munich (4-1).