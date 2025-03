OL - Rennes et OL féminin - Arsenal le même week-end à Décines

En battant le Bayern Munich, l’OL féminin s’est qualifié pour les demi-finales de Ligue des champions. Les Fenottes affronteront Arsenal avec un retour à Décines le 26 ou 27 avril. Soit le même week-end que la réception de Rennes chez les garçons.

Embouteillage à venir du côté du Parc OL dans un mois ? Mercredi soir, les joueuses de l’OL ont rempli une nouvelle partie de leur mission dans la quête d’un neuvième titre en Ligue des champions. Malgré quelques sueurs en première mi-temps, les Fenottes ont validé leur ticket pour les demi-finales (victoire 4-1). Elles affronteront Arsenal dans un match qui aura forcément une signification particulière pour Joe Montemurro et Daniëlle van de Donk, tous deux passés par le club londonien. S’il faut encore attendre ce jeudi et les deux derniers quarts entre le FC Barcelone et Wolfsburg ainsi que Chelsea - Manchester City pour connaitre la programmation définitive du dernier carré, les demies se disputeront les 19 et 20 avril pour le match aller et le 26 et 27 du même mois pour le retour.

La programmation contre Rennes n'est pas tombée

Le tirage au sort ayant déjà été fait, l’OL féminin sait qu’il jouera sa qualification en finale du côté de Décines avec la demie retour à la maison. Cela risque de créer une sacrée logistique puisque ce match interviendra le même week-end qu’une rencontre des hommes de Paulo Fonseca au Parc OL. En effet, pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, les Lyonnais recevront le Stade Rennais. La programmation n’est pas encore tombée puisqu’elle dépendra en grande partie du parcours du PSG, en Ligue des champions, et de l’OL en Ligue Europa. Si les coéquipiers d’Alexandre Lacazette font tomber Manchester United, ils disputeront leur demi-finale aller le 1er mai. Néanmoins, à moins d’un OL - Rennes fixé au vendredi et d’un OL - Arsenal le dimanche, il devrait bien y avoir deux matchs en à peine 24h à Décines dans un mois. La nouvelle pelouse appréciera…