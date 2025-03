Fonseca égale Houllier pour ses débuts à l’OL

Arrivé à l’OL fin janvier, Paulo Fonseca a redressé la barre du club lyonnais. Le tout grâce à une belle dynamique qui lui permet d’égaler Gérard Houllier concernant les débuts d’un coach sur le banc rhodanien.

Il a beau suivre les rencontres de Ligue 1 en hauteur depuis deux matchs, Paulo Fonseca vit malgré tout avec passion le bon et le moins bon de ses joueurs. Dimanche dernier, contre Le Havre, l’entraîneur n’a pas manqué de célébrer les quatre buts de l’OL ainsi que la victoire finale (4-2). Un soulagement pour le Portugais qui voit son absence sur le banc avoir des conséquences limitées pour le moment. Il aimerait logiquement fêter ça avec tout son staff et ses joueurs, mais Paulo Fonseca vit des débuts réussis entre Rhône et Saône, au moins sur le plan comptable et tactique. Si sa longue suspension fait tâche, l’ancien coach de l’AC Milan a redressé la situation lyonnaise.

Deux défaites contre l'OM et le PSG

Du moins, il lui a donné un souffle nouveau, car Pierre Sage restait malgré tout dans les objectifs malgré le moins bien de janvier. Qualifié pour les quarts de finale de Ligue Europa, l’OL n’est désormais plus qu’à quatre points de la deuxième place et deux du podium en Ligue 1. Sur la pente ascendante, la formation lyonnaise reste sur cinq victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Elle sera attendue au tournant contre Strasbourg et Lille lors des deux prochaines journées, mais avec sept succès en neuf matchs dirigés, Fonseca a égalé Houllier. Le double champion de France avait connu pareils débuts avec l’OL et les supporters espèrent bien revivre un peu de cette belle époque du milieu des années 2000.