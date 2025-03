Mercredi, 129 associations de supporters ont conjointement signé un communiqué contre le projet de dissolution envers les Magic Fans, Green Angels et Brigade Loire. Les groupes de supporters de l’OL brillent par leur absence.

Depuis plusieurs jours, les groupes de supporters sont sur le qui-vive. Une information sortie par Le Parisien et France Info a mis en avant le projet gouvernemental de dissoudre certaines associations présentes dans les tribunes de Ligue 1 et de Ligue 2. Cinq sections de supporters sont directement visées : la Brigade Loire (FC Nantes), les Magic Fans et les Green Angels (AS Saint-Étienne), la Légion X (Paris FC) et les Offenders (RC Strasbourg). Face à ces intentions, l’Association nationale des supporters a choisi de riposter dans un communiqué, se montrant "profondément préoccupé" par ces projets alors que l’ASSE a reçu une notification officielle en fin de semaine dernière.

Pour faire entendre la voix du mouvement ultras, 129 associations de supporters ont donc signé de façon commune le communiqué rédigé par l’ANS. Un élan de solidarité auquel n’ont pas participé les groupes de supporters de l’OL. En effet, dans la liste dévoilée par l’Association nationale des supporters, aucune trace des Bad Gones, Lyon 1950 ou toute autre association rattachée au club lyonnais…

https://twitter.com/A_N_Supporters/status/1902413091045839033