OL : fermeture partielle prononcée contre le Virage Nord

Mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a sanctionné par deux fois le Kop Virage Nord. Une fermeture partielle en sursis pour l’usage d’engins pyrotechnique et expressions orales et visuelles constatées. Une autre pour les mêmes raisons, mais cette fois avec une fermeture ferme de la tribune nord.

En passant devant la commission de discipline de la LFP mercredi soir, l’OL savait très bien qu’il se verrait sanctionner. Ces dernières semaines, les banderoles déployées par le Kop Virage Nord étaient dans le viseur de la Ligue et sans surprise, les expressions orales et visuelles utilisées contre le PSG et Brest n’ont clairement pas plu. Dans le communiqué annonçant le verdict des différentes décisions, la commission a sanctionné par deux fois le club lyonnais et ses supporters.

La première relevait d’une fermeture partielle avec sursis de la tribune nord après les incidents survenus contre le PSG. L'entrée des joueurs avait donné lieu à un tifo à l’encontre de Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaïfi, président du club parisien. Les supporters avaient ensuite entonné des chants et propos outranciers contre les deux dirigeants. Pour ces faits et en plus de la fermeture avec sursis, l’OL a été condamné à une amende de 10 000 euros.

Le club veut avancer la sanction à dimanche

Finalement, le sursis a vite sauté puisque dès le match suivant, les supporters lyonnais ont remis ça avec usage d'engins pyrotechniques et expressions orales constatées contre Brest. De quoi entraîner la fermeture de la tribune Nord pour le prochain match. La sanction prenant effet à partir du 18 mars, le Parc OL se verrait amputer d’une partie de ses supporters pour la venue de Lille. Depuis l’annonce, le club tente de faire appliquer cette sanction dès dimanche contre Le Havre pour avoir un stade plein contre le LOSC.