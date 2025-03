ASSE - OL : le derby féminin se jouera aussi à Geoffroy-Guichard

Lindsey Horan lors du derby aller entre l’OL et Saint-Etienne (@ASSE)

Avant le derby masculin qui se tiendra le dimanche 20 avril, celui féminin entre l’ASSE et l’OL se tiendra également à Geoffroy Guichard dans dix jours. La rencontre se tiendra le samedi 22 mars à 21h.

Il n’a pas la même résonance que chez les garçons, mais il y a quand même une fierté régionale qui est en jeu. Les Lyonnaises que sont Amel Majri et Selma Bacha n’hésitent jamais à rappeler qu’un derby reste un derby et qu’il faut le gagner. Après la démonstration de l’OL à l’aller avec une victoire 11-0, l’ASSE essayera de laver l’affront face à ses supporters. La rencontre se tiendra le samedi 22 mars à 21h et aura encore une fois les honneurs de Geoffroy Guichard.

Un premier derby, un mois avant le second

Malgré l’écart sportif entre les deux formations, les dirigeants stéphanois ont choisi de reconduire l’expérience faite la saison dernière au moment de la remontée de Saint-Etienne en Première Ligue. Cela n’avait pas forcément souri aux Stéphanoises qui s’étaient inclinées 6-1 face à leur public. Ce derby féminin sera une mise en bouche avant celui des garçons qui se tiendra également dans le Forez. Les joueurs de Paulo Fonseca se rendront à Geoffroy Guichard, le dimanche 20 avril (20h45) pour le compte de la 30e journée de Ligue 1.