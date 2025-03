Mata (OL) retenu avec l’Angola pour la trêve internationale

Clinton Mata (OL) et Munetsi (Reims) (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Satisfaction de l’OL cette saison, Clinton Mata a également retrouvé la sélection angolaise ces derniers mois. Le défenseur lyonnais retrouvera l’Angola durant la trêve de mars avec deux matchs éliminatoires pour la Coupe du monde 2026.

Après avoir fait face à la concurrence d’Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata a été réaxé par Pierre Sage puis Paulo Fonseca pour régler certains problèmes défensifs de l’OL. Cela n’a pas empêché l’ancien de Bruges de continuer à performer, comme c’est le cas depuis son arrivée à Décines à l’été 2023. Titulaire indiscutable dans la charnière rhodanienne, Mata a aussi réussi à retrouver la sélection ces derniers mois après plusieurs années d’absence. Il n’a d’ailleurs pas mis longtemps à redevenir un cadre de l’Angola, qui s’est qualifié pour la CAN 2025.

Duels importants contre la Libye et le Cap-Vert

Ce premier objectif continental réussi, Clinton Mata et l’Angola ont désormais celui d’accéder à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis. La campagne a démarré sans le Lyonnais qui avait manqué les derniers rassemblements, mais les Angolais restent en course dans le groupe D. Avec trois nuls et une victoire, ils affichent six points, à deux longueurs du Cameroun et une de la Libye et du Cap-Vert. Deux adversaires qui se mettront sur la route de Mata durant cette trêve de mars. Le 20 mars, les hommes de Pedro Gonçalves iront en Libye avant de recevoir le Cap-Vert.