Auteur de plusieurs parades décisives à Bucarest puis à Nice, Lucas Perri prend toute la lumière ces derniers temps. Le gardien de l’OL s’est attiré les louanges de Paulo Fonseca et Malick Fofana avant la venue du FCSB.

On dit souvent qu’il n’est jamais bon signe qu’un gardien soit mis en lumière. Pourtant, ne pas mettre en avant Lucas Perri serait presque faire injure aux performances du Brésilien depuis plusieurs semaines. Mais, il est clair que depuis deux rencontres, le portier lyonnais est claire au-dessus de tout, mais aussi l’arbre qui peut cacher les problèmes défensifs des Rhodaniens. Sur une série de trois victoires de suite toutes compétitions confondues, l’OL doit une fière chandelle à son gardien, notamment à Bucarest, jeudi dernier et Nice, dimanche.

Auteur de trois grosses parades contre le FCSB en début de match, Perri a évité à l’OL de sombrer, laissant passer l’orage. À Nice, il a évité à la formation rhodanienne de prendre l’eau dans une entame quasiment catastrophique face aux Aiglons. Plutôt modeste dans sa réussite, l’ancien de Botafogo ne veut pas tirer la couverture sur lui. "J’ai fait un bon match, j’ai réussi à faire des arrêts, donc je suis content d’avoir pu aider l’équipe", nous avait-il répondu jeudi dernier en Roumanie.

Une progression qui coïncide avec un nouveau staff

Cependant, difficile de ne pas porter aux nues Lucas Perri. D’ailleurs, il peut compter sur ses coéquipiers et le staff lyonnais pour s’en charger. Non-convoqué avec la Seleçao pour la trêve internationale de mars, le gardien pourra perfectionner encore un peu plus son jeu au pied, encore perfectible. C’est peut-être le plus gros point d’amélioration du Brésilien dans les semaines à venir. Un travail qui a déjà commencé depuis cinq semaines avec l’arrivée du nouveau staff comme l’a confié Paulo Fonseca. "Il a beaucoup progressé offensivement. C’est la plus belle progression qu’il a faite cette semaine. Il a bien aidé l’équipe dans ce secteur. Il a été magnifique."

Cette progression porte la marque d’Antonio Ferreira, le nouvel entraîneur des gardiens qui a axé son travail sur ce point spécifique car "dans le jeu qu’on veut proposer, on a besoin d’avoir un gardien qui est bon avec ses pieds et qui participe offensivement. On a regardé ce qui n’allait pas et Lucas est une personne très équilibrée, qui comprend tout de suite. On a beaucoup travaillé."

"L'OL peut faire vraiment mal en contre-attaque"

Comme le dirait l’adage, le travail paie et Lucas Perri récolte en ce moment les louanges de ses prestations, au point de voir son entraîneur dire qu’il "est actuellement le meilleur gardien du monde". Une phrase peut-être un brin exagérée sur l’aspect offensif, mais qui peut s’entendre sur la muraille et le poids qu’est en train de prendre le Brésilien. Dans le top 5 des gardiens avec le meilleur pourcentage d’arrêts (75,6%) et de buts évités (7,7), Lucas Perri est en train de prendre de l’assurance et du poids également.

À Bucarest, on l’a vu serrer les poings sur chacune de ses interventions, mais aussi s’amuser avec le public roumain sur une situation litigieuse. Pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers. "Il est très important pour nous, il fait beaucoup d’arrêts. Il fait un très bon travail, a souligné Malick Fofana. On sait qu’il a cette qualité de relance, notamment avec la main. On peut vraiment faire mal avec Lucas en contre-attaque." Une nouvelle arme pour l’OL, surtout avec certaines flèches comme l’ailier belge, qui permet d’être moins prévisible.