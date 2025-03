Le coup de sang de Textor passe mal à Botafogo

John Textor avec les supporters de Botafogo (Photo by Lucas Figueiredo / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

Une semaine après sa sortie remarquée pour OL - PSG, John Textor s’est emporté suite à la défaite de Botafogo en Recopa Sudamericana. Le patron d’Eagle Football s’est attiré quelques critiques de la part des supporters cariocas.

On en serait presque à dire qu’il ne se passe pas un jour sans que John Textor ne fasse les gros titres. Que ce soit en France ou au Brésil. Dimanche dernier, le patron d’Eagle Football avait fait une apparition remarquée pour OL - PSG (2-3) avec une arrivée, chapeau de cowboy sur la tête. Quelques jours plus tard, c’est avant tout un coup de sang qui fait la une du côté du Brésil. Après la défaite de Botafogo face au club argentin Racing Club (0-2) en Recopa Sudamericana (équivalent de la Supercoupe d'Europe) ce vendredi, Textor a jeté sa médaille dans les tribunes sous la colère.

Et surtout, il a répondu à la presse, avec un certain dédain, pour expliquer son geste. "Je ne prends pas les médailles de perdants, s'est-il justifié après la rencontre. J'espère que le fan qui l'a récupérée va en profiter pour en tirer les leçons et la donner à quelqu'un d'autre, car c'est une médaille de perdant. La saison commence maintenant. N'oubliez pas : nous avons construit cette équipe au début de la saison 2024 et remporté le titre (de champion du Brésil, en plus de la Copa Libertadores). Je travaille toujours, nous grandissons toujours, je me fiche de ces trophées marketing."

"Il ne se soucie que de l'OL"

Jamais le dernier pour envoyer quelques punchlines, John Textor voit malgré tout la gronde populaire grandir du côté de Rio de Janeiro. La médaille lancée en tribune a été récupérée par un fan de Botafogo qui ne s’est pas privé pour critiquer l’homme d’affaires américain. "Il est parti en lançant la médaille, il ne se soucie de rien, il ne se soucie que de Lyon", a-t-il lancé de la tribune. Après les supporters de l’OL, ce sont désormais ceux du club carioca qui s’estiment lésés après le départ notamment de Thiago Almada cet hiver.