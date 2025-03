Perri et Abner (OL) pré-convoqués avec le Brésil

En marge de la trêve internationale de mars, Dorival Junior a publié une liste de 52 noms pour les prochains matchs du Brésil. Lucas Perri et Abner font tous deux partie de ce groupe élargi, ramené à 23 la semaine prochaine.

Après avoir été laissé en marge de la sélection depuis son arrivée à l’OL il y a un an, Lucas Perri va-t-il profiter de ses bonnes performances pour retrouver la Seleçao ? Le gardien a récemment avoué que cela faisait partie de ses objectifs, mais que cela passait avant tout par de bonnes prestations en club. Malgré un jeu au pied perfectible ces dernières semaines, il tient plutôt bien la baraque à l’OL et cela pourrait pousser Dorival Junior à faire de nouveau appel au gardien lyonnais. Quoi qu’il en soit, le sélectionneur du Brésil a tenu à pré-convoquer Lucas Perri pour les prochaines échéances brésiliennes lors de la trêve internationale de mars. Le colosse rhodanien fait partie des six gardiens couchés par Dorival Junior dans son groupe élargi.

Abner blessé, mais bien présent

En effet, le sélectionneur a publié une première liste avec 52 noms pour affronter la Colombie le 20 à Brasilia et l'Argentine le 25 à Buenos Aires. Lucas Perri est notamment présent aux côtés d’Ederson (Manchester City) et Alisson (Liverpool) et reste en balance avec Bento, Hugo Souza et Weverton pour le poste de numéro 3. Le gardien représentera l’OL dans cette liste élargie avec un autre coéquipier. Présent lors des derniers rassemblements de la Seleçao, Abner fait partie des pré-convoqués et devra patienter quelques jours encore pour voir la liste définitive de 23 joueurs retenus.