L’OL sans latéral gauche contre Brest ?

Abner face à Przemysław Frankowski lors de Lens – OL (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Absent contre le PSG dimanche dernier, Abner ne devrait pas tenir sa place contre Brest. Le défenseur brésilien n’a pas participé à la séance collective de l'OL, à deux jours de la 23e journée.

Après la défaite (2-3) contre le PSG, Paulo Fonseca avait vu du positif dans le jeu de l’OL. Depuis mardi, l’entraîneur portugais cherche à s’appuyer sur cette évolution pour voir son équipe continuer à progresser. Dimanche, la formation rhodanienne reçoit Brest à Décines (15h) et a pour ambition de recommencer une série de victoires afin de se relancer dans la course à la Ligue des champions. Pour ce rendez-vous de la 23e journée, Paulo Fonseca sait déjà qu’il doit se passer de Nicolas Tagliafico. Coupable d’avoir reçu trois cartons jaunes en moins de dix matchs, l’Argentin a été suspendu pour une rencontre et manquera donc la réception de Brest. Un coup dur pour la formation lyonnaise qui pourrait bien évoluer sans latéral gauche de métier face au SB29.

Un côté gauche à bricoler

Forfait la semaine dernière contre le PSG, Abner n’était toujours pas présent à la séance collective des Lyonnais ce vendredi matin. Au contraire, le Brésilien a quitté le centre d'entraînement décinois, casque sur la tête. Accompagné par Alexandre Farhi, préparateur physique du groupe professionnel, Abner poursuit sa convalescence et a donc eu le droit à une séance individuelle à vélo. De quoi largement compromettre sa présence pour OL - Brest dimanche ? Cela semble être la direction prise, ce qui risque de pousser Fonseca à faire un peu de bricolage dans sa défense. Téo Barisic, encore présent ce vendredi à l’entraînement, va-t-il en profiter pour connaitre un premier groupe pro ? Réponse au plus tard samedi.