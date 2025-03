À la différence des autres saisons, les joueuses prêtées par l’OL pourront affronter leur club. Interrogé sur les cas de Liana Joseph et Maéline Mendy, Joe Montemurro a confirmé que le club lyonnais n’avait pas mis de veto.

Ce samedi, l’OL féminin se déplace en Alsace pour affronter Strasbourg. Ce match, en retour de trêve internationale, n’est jamais simple à gérer, mais le fait qu’il se dispute au stade de la Meinau devrait certainement favoriser la mise en condition des Lyonnaises. En débarquant dans la cité strasbourgeoise, les coéquipières de Wendie Renard vont retrouver quelques visages bien connus. Les plus anciennes auront l’occasion de revoir Eve Périsset, de retour en Première Ligue après un long passage à Chelsea. Pour le staff technique, ce sera l’occasion de juger l’évolution de certaines joueuses actuellement prêtées au club alsacien. Enfin, une seule, puisque Liana Joseph va manquer ses retrouvailles avec l’OL pour cause de blessure.

"Bénéfique pour elles et pour nous"

Néanmoins, Maéline Mendy sera bien de la partie et espère se mettre en évidence face à son club formateur. C’est d’ailleurs une petite nouveauté, car ces dernières saisons, le staff de Sonia Bompastor avait souvent, voire toujours inséré une clause dans les prêts des joueuses, les empêchant de jouer contre l’OL. Avec Joe Montemurro, la donne a changé comme il nous l’a confirmé ce vendredi. "Non, non, il n’y a pas de clause. Nous sommes très heureux qu’elles puissent jouer. C’est bénéfique pour elle et c’est aussi bien pour nous de voir où elles en sont. On a donné l’accord pour qu’elles puissent jouer." Espérons que le syndrome qui touche l’OL masculin avec ses anciens ne soit pas le même avec les Fenottes, ce samedi.