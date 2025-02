Aujourd'hui entraîneures de Chelsea, Sonia Bompastor et Camille Abily ont annoncé qu'elles formaient un couple depuis 13 ans. Elles ont eu quatre enfants ensemble.

Le projet avait démarré au début de l'année 2024, alors que Sonia Bompastor et Camille Abily étaient encore à l'OL. Ce mercredi, la première nommée, entraîneure de Chelsea depuis l'intersaison, sort son autobiographie "Une vie de foot", aux éditions Arthaud. Dans ce livre, elle revient sur ses expériences de joueuse, de coach, mais aussi des sujets bien plus personnels. Elle évoque, entre autres, le décès de sa maman ou encore sa vie commune avec celle qui est également son adjointe.

Cela fait 13 ans désormais que les deux femmes forment un couple. Une famille même, puisqu'elles ont quatre enfants âgés entre 3 et 9 ans. Ayant fait le choix de révéler au grand jour leur relation, elles précisent ne pas être "tout à fait à l'aise", avec le fait de le dévoiler. "Il y a la pudeur, l'acceptation pour soi. Ensuite, nous étions quand même deux joueuses connues. On était déjà beaucoup associées sur plein de choses. On n'avait pas envie que ce soit que ça", a confié Camille Abily à L'Équipe.

Elles ont longuement hésité à le rendre public

Le regard de la société aussi a pesé dans ce choix de garder leur amour secret publiquement. "Notre modèle, dès le plus jeune âge, c'est un couple, c'est un homme et une femme. En grandissant, sentir une attirance pour une femme, ne pas savoir, ne pas comprendre ce qui se passe, ne pas avoir les réponses et ne pas avoir aussi dans son entourage des personnes avec lesquelles on peut évoquer le sujet, ce n'est pas simple", a ajouté Sonia Bompastor.

Rappelons que l'année dernière, Ellie Carpenter et Danielle van de Donk s'étaient fiancées, les deux femmes filant encore aujourd'hui le parfait amour au sein de l'Olympique lyonnais.