Sonia Bompastor quitte l'OL : "C’était comme ma maison"

Exclusif - Après trois saisons sur le banc de l’OL, Sonia Bompastor a décidé de tourner la page et de s’offrir un nouveau challenge du côté de Chelsea. Pour Olympique-et-Lyonnais.com, la désormais ex-coach des Fenottes revient sur les raisons de ce départ et de son émotion au moment de quitter son club de cœur.

Olympique-et-Lyonnais : Sonia, c’est à présent officiel, vous quittez l’OL. Premièrement, dans quel état d’esprit êtes-vous ?

Sonia Bompastor : C’est beaucoup d’émotion, c’est la fin d’une aventure qui dure depuis maintenant bien longtemps. C’est un club dans lequel je me sens comme chez moi. J’y ai passé seize ans de ma vie, ce n’est pas rien. J’y ai vécu des choses extraordinaires. Je pars forcément le cœur lourd, mais c’était le bon moment pour changer et pour laisser la place à quelqu’un d’autre. J’ai toujours été honnête vis-à-vis du club. Les échanges se sont toujours bien passés par rapport à cette situation. Même si je connais tout dans ce club, que je suis comme à la maison et que l’OL est toujours ambitieux, il y avait une volonté aussi de ne pas s’enfermer dans une routine.

Vous aviez pourtant prolongé jusqu’en 2025 avec l’OL l’été dernier. Personne ne s’attendait finalement à un départ en 2024…

Pour être tout à fait honnête, au moment où on prolonge la saison dernière, le club était très satisfait de notre travail, de ce qu’on avait réussi à mettre en place, mais de mon côté, j’avais pour ambition de prolonger d’une saison pour arriver à trois ans. Dans le foot et surtout dans le métier d’entraîneur, on sait que trois ans, ça représente beaucoup. Mais on s’était mis d’accord pour signer deux ans de plus, car on n’allait pas non plus prolonger seulement pour un. On a donc signé jusqu’en 2025 en se disant qu’on ferait un point à l’issue de cette saison et donc de ces trois ans.

"Pas voulu être impactée par mes émotions"

Vous parliez lundi sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" des différentes évolutions en Europe. Est-ce que le coup de frein au développement du foot féminin en France a joué dans votre décision ?

Ce n’est pas forcément l’attractivité de la D1 et son évolution qui ont été l’élément principal de ma décision. J’ai reçu un projet sportif excitant. En tant qu’ancienne joueuse et maintenant coach, j’ai besoin de ces challenges. J’ai besoin de me lancer des défis. Il y a un autre aspect qui rentre en compte, c’est l’aspect familial et personnel et qui ont à un moment donné énormément compté. Aller vivre à Londres, avoir l’opportunité d’offrir à ses enfants de connaître un autre pays, avec une autre culture, une autre mentalité, c’est aussi quelque chose qui est important pour moi, en tant que mère de famille.

Vous parlez de Londres, vous avez signé à Chelsea. Pourquoi ce choix ?

C’est un club qui ne cesse de se donner les moyens et qui compte de plus en plus dans le football européen. On (avec Camille Abily, son adjointe qui va la suivre dans cette nouvelle aventure, Ndlr) va découvrir tout ça, ce sera forcément différent de tout ce qu’on a vécu ici à l’OL parce qu’on se sentait chez nous. On connaissait le club par cœur. Il va falloir maintenant apprendre à connaitre un autre club et tous ses rouages. Mais on se sent prêtes et c’est une très bonne chose.

"Merci à la direction, aux supporters"

On vous a vue émue dimanche à l’Hôtel de Ville. Pourquoi avoir gardé le silence alors que la rumeur était présente depuis des semaines ?

Pour moi, le plus important a toujours été l’institution et le club avant mes propres intérêts personnels. J’étais convaincue que je devais communiquer sur mon départ à la fin de la saison, une fois que tous les objectifs sportifs étaient terminés (les joueuses n'ont été mises au courant officiellement que ces dernières heures, Ndlr). Après coup, je me dis qu'on a fait le bon choix. Parce que j’ai vu comment j’ai été impactée personnellement sur le plan des émotions. Donc, ça aurait été difficile de montrer toutes ces émotions avant même d’avoir joué tous les matchs décisifs de la fin de la saison. On s’est données à fond sur ces objectifs. On les a priorisés et je pense que c’était le bon choix.

Après toutes ces années passées à l’OL, quel est le dernier message que vous souhaiteriez dire ?

C’est une évidence, mais je veux dire merci. Merci pour le soutien, merci d’avoir fait en sorte que je devienne la femme et l’entraîneure que je suis aujourd’hui. On parle de Chelsea, mais si aujourd’hui, on parle de cette opportunité, c’est parce qu’on a su démontrer une qualité de travail à la tête de l’OL, un club reconnu au niveau mondial. Merci pour le soutien de la direction : Vincent Ponsot, Jean-Michel Aulas, Michele Kang aussi sur cette saison.

Merci également aux supporters. Même si je ne suis pas forcément la plus démonstrative des coachs au niveau des émotions et du partage, on a toujours eu tout au long de ces saisons le soutien inconditionnel des fans. J’espère que l’OL féminin va continuer à grandir. Je suis convaincue que ça restera une belle équipe d’Europe. J’espère ne pas avoir à les recroiser trop tôt, notamment en Ligue des champions. En finale, ce serait parfait (sourires) mais ce sera toujours un grand plaisir de revenir à Lyon et à l’OL.