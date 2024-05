Sud Ladies Cup : la France d’Alice Marques réussit son entrée

Mardi, l’équipe de France U20 a fait son entrée dans la Sud Ladies Cup, tournoi préparatoire à la Coupe du monde. Avec Alice Marques entrée en jeu, les Bleuettes se sont facilement imposées contre le Maroc (3-0).

À l’occasion des tournois Maurice Revello, l’équipe de France U20 féminine participe à la 5e édition de la Sud Ladies Cup. Ce tournoi amical va servir à préparer au mieux la Coupe du monde de la catégorie qui se tiendra entre fin août et début septembre. Pour leur entrée en lice, les Bleuettes n’ont pas manqué leur rendez-vous contre le Maroc mardi soir à Avignon. Grâce à des buts de Chossenotte (1-0, 34e), Mendy (2-0, 36e), Scannapiéco (3-0, 89e), la France a pris les commandes de son groupe et fait un premier pas vers une potentielle finale contre le vainqueur de l’autre groupe composé de la Colombie, du Japon et du Mexique.

Belhadj titulaire au prochain match ?

Dans ce premier match, seule une joueuse de l’OL a foulé la pelouse d’Avignon. Si Féérine Belhadj est restée sur le banc pendant toute la rencontre, Alice Marques a pu évacuer la déception de la Ligue des champions. D’abord sur le banc au coup d’envoi, la défenseuse lyonnaise est entrée à la 52e minute. Prochain rendez-vous dimanche pour le deuxième et dernier match de poule contre le Panama. Suivant le classement à l’issue de ce match, la France jouera soit un match pour la 5e place, soit pour la troisième, soit tout simplement la finale le mardi 4 juin.