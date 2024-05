David Friio, directeur sportif de l’OL (à droite), assis aux côtés du président John Textor et de Laurent Prud’homme, directeur général (@Razik Brikh)

Bloqué par la DNCG l’été dernier, l’OL n’avait pas les mains libres quant à ses dépenses. Le club s'était alors rattrapé à la mi-saison. Ce qui lui avait coûté de nombreuses critiques. Pourtant...

56 millions d'euros. Le club rhodanien avait dépensé une somme inédite durant le mercato hivernal. L’objectif était clair : se sortir du gouffre après un début d’exercice chaotique. L’équipe reprise par Pierre Sage fonçait tout droit vers une relégation en Ligue 2. Le besoin de renforts était, alors, plus présent que jamais. Conscient du danger vers lequel se dirigeait son écurie, John Textor n’avait pas eu froid aux yeux au moment de casser la tirelire. Aux côtés de David Friio, le propriétaire américain avait misé un gros chèque afin de renforcer l’effectif lyonnais. Les noms de Matić, Benrahma, Mangala, Orban, Fofana, Adryelson voyaient, alors, le jour au sein du club rhodanien. La liste était conséquente et l’enveloppe fournie aussi.

Des options d'achat qui restent encore à lever

Une initiative, qui paraissait, somme toute légitime, mais très critiquée par les fans du ballon rond. Pourtant, lorsqu’on fait les comptes cette saison, l’OL est loin d’être la formation la plus dépensière. Le club rhodanien se place en cinquième position, avec 75 millions d’euros versés au total. À de nombreuses longueurs de certains de ses concurrents au championnat. Sans surprise, le PSG prend largement la tête de la course avec la somme astronomique de 389,50 millions d’euros dépensés. Le club de la capitale est suivi par l'OM qui cumule une enveloppe de 102,60 millions d’euros. À quelques kilomètres, la Principauté a été aussi gourmande que son voisin sudiste. L’AS Monaco a versé 85,50 millions d’euros en vue de renforcer son effectif. Pari réussi, les Monégasques ont fini deuxième du championnat.

Habituellement positionné dans le top 5 de l’élite, le Stade Rennais clôture sa saison, en étant 10e de Ligue 1. Le club breton devance de loin son homologue lyonnais en ayant déboursé 84,40 millions d’euros sur cet exercice. Mais au classement de l'élite, l'OL prend le dessus en étant sixième. De quoi remettre les pendules à l’heure aux nombreux détracteurs du club de John Textor. La preuve que pour marquer l'histoire, tout ne se doit pas au porte-monnaie même s'il faudra logiquement lever les différentes options d'achat.