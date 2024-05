OL - Mercato : la piste Aguerd de nouveau activée ?

Nayef Aguerd, défenseur de West Ham et ancien de Rennes (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Déjà dans les petits papiers lyonnais l’hiver dernier, Nayef Aguerd resterait une piste scrutée par l’OL. Le défenseur répondrait au désir de se renforcer avec un central gaucher.

La saison ayant définitivement pris fin samedi dernier avec la finale de la Coupe de France, l’OL prépare déjà l’exercice suivant. La prolongation de Pierre Sage doit être la première pierre de ce nouveau projet, mais c’est bien sur la question du mercato que la direction lyonnaise est attendue. Les mouvements risquent d’être nombreux dans un sens comme dans l’autre et après un recrutement hivernal qui a porté ses fruits, l’OL se doit de confirmer cet été. Même s’il y a eu du mieux lors des six derniers mois, la finale contre le PSG a montré les limites de la formation lyonnaise pour se mêler au haut du panier et il va donc falloir recruter. Pour se renforcer, mais aussi pour combler certains départs. C’est donc un été loin d’être de tout repos qui attend Matthieu Louis-Jean et sa cellule de recrutement.

West Ham souhaiterait récupérer sa mise

Cette dernière n’a pas attendu la fin de la saison pour se mettre au travail, car les chantiers sont nombreux, notamment défensivement. Si la doublette O’Brien - Caleta-Car a fait l’affaire dans cette opération remontée, elle a aussi montré sa fragilité et l’OL veut se renforcer à ce poste, de préférence avec un central gaucher. D’après le média britannique Football Insider, la piste menant à Nayef Aguerd aurait été réactivée.

Le Marocain faisait partie des cibles lyonnaises l’hiver dernier, sans pour autant signer entre Rhône et Saône. La réussite de Saïd Benrahma, ancien coéquipier et ami à West Ham, ainsi que la Ligue Europa peuvent-elles le faire changer d’avis ? Attirer Aguerd ne sera pas donné puisque les Hammers aimeraient récupérer les 30 millions de livres posés sur la table il y a deux ans à destination de Rennes. Le club breton ferait d’ailleurs partie des autres clubs intéressés par Nayef Aguerd, en plus de ceux de la Saudi Pro League.