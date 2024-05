Textor estime que l’OL "doit combler le fossé" avec le PSG

John Textor lors de finale de Coupe de France entre l’OL et le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Au lendemain de la défaite en finale de Coupe de France, John Textor a salué le parcours de ses joueurs. Toutefois, le président a vu l’écart qu’il existait entre l’OL et le PSG.

Il était forcément loin d’avoir la tête d’un homme heureux samedi soir à Lille. Après le coup de sifflet final et la remise des médailles et de la coupe, John Textor s’est éclipsé en compagnie de sa femme, mais n’a pas manqué de saluer les suiveurs de l’OL. Sans un mot, mais un simple geste de courtoisie. Une victoire aurait certainement délié la langue du propriétaire américain, mais le cœur n’était pas à la fête dans les entrailles du stade Pierre Mauroy après le revers contre le PSG (1-2). Il a fallu digérer cette première finale perdue "qui n’était pas le résultat espéré" et qui vient terminer une saison avec un goût amer.

"S'appuyer sur cette défaite pour grandir"

Au lendemain de cette déception, John Textor a pourtant profité des réseaux sociaux pour saluer la performance de ses joueurs tout au long de la saison. Toutefois, la finale disputée à Lille a montré qu’il existait encore quelques classes d’écart entre le PSG et l’OL, malgré les dires de Luis Enrique avant le rendez-vous. En observant la prestation des coéquipiers d’Alexandre Lacazette, Textor semble avoir eu ce constat, mais veut profiter de cette défaite pour "grandir en s’appuyant dessus. Nous savons que le fossé est grand et nous devons le combler." De quoi promettre un mercato actif durant l’été ? Le début des hostilités commence dans quelques jours, mais John Textor a déjà les yeux rivés vers la saison prochaine avec la Ligue Europa dans le viseur.