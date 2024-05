Fortement déçu après la finale perdue contre le PSG samedi, Alexandre Lacazette accusait le coup. Toutefois, le capitaine de l'OL n'a pas voulu s'épancher sur son avenir.

Il n'y a qu'à voir ses larmes couler au moment du coup de sifflet final pour comprendre toute la déception d'Alexandre Lacazette samedi. Titré en 2012 pour ses débuts en pros, l'attaquant de l'OL rêvait de pouvoir ajouter une ligne de plus à son palmarès, d'autant plus en qualité de capitaine. Malheureusement, c'est avec le visage humide qu'il s'est présenté face à la presse. Logiquement déçu de ce final de la saison raté, Lacazette a marqué le coup, tout comme Maxence Caqueret. C'est un rêve qui s'est envolé contre le PSG et voir Lopes, Cherki, Caqueret et Lacazette faire durer le plaisir sur la pelouse du stade Pierre Mauroy laissait presque imaginer une volonté de repousser le moment jusqu'au maximum. Celui d'une dernière danse avec l'OL ?

"Pas de je suis sur le départ ou je vais rester"

En cette fin de saison, la question des avenirs de plusieurs joueurs lyonnais est forcément au centre des débats et celui d'Alexandre Lacazette peut-être encore plus que les autres. Pourquoi ? Parce qu'il a encore une fois porté l'attaque de l'OL sur ses épaules et qu'un départ (vers l'Arabie Saoudite ?) serait forcément un coup dur sportif en plus de la symbolique. Malgré la défaite, le futur du capitaine a forcément occupé une partie de la discussion.

Mais pas question de dévier de sa ligne de conduite. Il faudra attendre quelques jours voire semaines avant que les choses ne se décantent. "Je vais attendre quelques jours et me concentrer. Il n’y a pas de 'je suis sur le départ' ou 'je vais rester'. Comme je l’ai dit, je pensais à la finale. Je prendrai quelques jours pour ensuite penser à tout ça." Samedi soir, nombreux étaient pourtant les supporters lyonnais à avoir eu l'impression que le choix était déjà fait...