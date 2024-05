Défait par le FC Barcelone (2-0), l’OL n’a pas réussi à accrocher un 9e titre européen à son palmarès. Bonne joueuse, Wendie Renard a reconnu la victoire barcelonaise, mais ne veut pas y voir une passation de pouvoir.

L'affiche rêvée pour les fans de football féminin. Ce fut une bataille de tous les instants qui a eu lieu à Bilbao samedi entre l’OL et le FC Barcelone. Malheureusement, les Lyonnaises n’ont pas réussi à refaire l’exploit d’il y a deux ans à Turin pour prendre le meilleur sur leurs rivales. Battues 2-0, les Fenottes n’ont pas accroché de 9e sacre en Europe et laissent le Barça s’offrir une 3e couronne sur les quatre dernières éditions.

Référence mondiale depuis 20 ans, l’OL est-il voué désormais à jouer dans l’ombre des Catalanes ? Wendie Renard ne veut pas en entendre parler. "Pour le moment, la réalité est là : on a huit Ligues des champions, elles en ont trois. On va forcément tout entendre, mais la vérité d’un match ou d’une saison n’est pas celle d’après. Ce (samedi) soir, il faut être lucide et reconnaître qu’elles méritent leur victoire."

"On a peut-être manqué de personnalité et de caractère"

N’ayant pas eu la possession comme on pouvait s’y attendre, les joueuses de Sonia Bompastor ont plutôt réussi à gérer la stratégie barcelonaise avant qu’Aitana Bonmatí ne trouve l’ouverture à l’heure de jeu. Un but "au bon moment et qui fait mal" ce qui n’a pas empêché l’OL de vouloir revenir dans la partie. Toutes proches d’égaliser en fin de match, les Lyonnaises n’ont "pas su mettre les ballons au fond et à ce niveau, en finale d’une Ligue des champions, cela ne pardonne pas. On a peut-être manqué aussi de personnalité et de caractère." Belle joueuse, Wendie Renard s’incline devant la victoire du Barça mais assure être "très fière de mes coéquipières, du groupe, de la saison que nous avons faite et des émotions que l’on a données à nos supporters."