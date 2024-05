Ligue des champions : l'OL échoue en finale face à Barcelone (2-0)

L'OL s'est incliné 2 à 0 en finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone ce samedi. Il n'y aura pas tout de suite de 9e sacre dans la compétition pour les Fenottes.

L'OL était venu à Bilbao avec l'ambition de glaner une 9e Ligue des champions et surtout, de retrouver sa couronne européenne, deux ans après sa dernière victoire. Face à lui, Barcelone, l'équipe qu'il avait battue lors de son précédent sacre. Impuissant offensivement et parfois en retard défensivement, il a logiquement cédé, perdant 2 à 0.

Les Lyonnaises ont tout d’abord montré des intentions, avec quelques récupérations hautes dans les pieds espagnols. Mais globalement, les tenantes du titre ont pratiqué le football attendu, à savoir conserver le ballon pendant de longues séquences. C’est là que la défense de Wendie Renard et de ses coéquipières a été précieuse avec beaucoup de ballons récupérés aux abords de la surface et finalement assez peu de situations concédées avant la pause.

L'OL trop timoré offensivement

Le Barça s’est montré dangereux sur des frappes aux 6e, 28e et 45e minutes, dont la deuxième fois suite à une mésentente entre Lindsey Horan et Vanessa Gilles. De l’autre côté, les Fenottes ont réagi sur corner (15e et 39e), ou encore sur une tentative de Delphine Cascarino (39e).

Le deuxième acte a commencé par une reprise de Renard sur corner (49e), avant que les Barcelonaises ne reprennent le contrôle du jeu. La différence a finalement été faite par Aitana Bonmati, qui, sur une accélération, a pris de court l’arrière-rhodanienne pour débloquer cette finale (1-0, 63e). Les joueuses de Sonia Bompastor ont timidement essayé de réagir, mais c'est leur adversaire qui, sans un retour salvateur de Selma Bacha, aurait mené 2-0 (76e).

Majri et Hegerberg passent près de l'égalisation

Dans les dix dernières minutes, Bompastor a tenté le tout pour le tout avec les entrées de Vicki Becho et Ada Hegerberg à la place de Daniëlle van de Donk et Vanessa Gilles. La pression s’est alors intensifiée sur la cage des Catalanes, mais les tirs d’Amel Majri (87e) et de Hegerberg (88e) n’ont pas trouvé le cadre. Cherchant à revenir au score, les partenaires d’Ellie Carpenter ont laissé des espaces dont Barcelone s’est servi pour doubler la mise et achever cette rencontre (Alexia Putellas 2-0, 90e +5).

L'exercice 2023-2024 ne se termine donc pas sur un nouveau titre en Ligue des champions pour l'OL, qui rêvait de poursuivre sa série contre le Barça (deux succès). Avec le trophée des championnes et la D1, le club rhodanien a poursuivi sa moisson nationale, mais il faudra passer un palier cet été afin de revenir concurrencer les Espagnoles qui conservent leur bien une année de plus.