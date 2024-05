OL - PSG : Cherki titulaire à droite dans le 4-1-4-1 lyonnais

Rayan Cherki (OL) face à Warren Zaïre-Emery (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pour cette finale de Coupe de France contre le PSG, Pierre Sage reste sur son 4-1-4-1. Rayan Cherki poursuit sur le côté droit de l’attaque de l’OL.

Un match non pas pour l'histoire mais presque. Pierre Sage n'a pas manqué de dire dimanche dernier que la saison de l'OL était déjà historique mais il souhaitait qu'elle le devienne avec un grand H majuscule pour rester définitivement dans les mémoires. Il faudra pour cela se défaire du PSG qui souhaite terminer comme il se doit pour la dernière de Kylian Mbappé au club. Malgré les deux défaites lyonnaises en championnat (1-4, 4-1), les compteurs sont remis à zéro pour cette finale de Coupe de France et Sage espère voir un visage plus solide que dernièrement au Parc des Princes. Il avait alors utilisé un 4-2-3-1 mais cette fois, le coach lyonnais a décidé de miser sur la continuité avec un système ne 4-1-4-1 avec Rayan Cherki plutôt qu'Ernest Nuamah sur le côté droit de l'attaque comme face à Strasbourg.

Finalement, le onze est le même que lors de la dernière journée de championnat à une exception près et pas des moindres : Lucas Perri est bien préféré à Anthony Lopes dans les buts lyonnais. Il ne devrait donc pas y avoir de dernière pour le gardien portugais avec son club formateur pendant cette finale de Coupe de France.

La composition de l’OL : Perri - Mata, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Matic - Cherki, Caqueret, Tolisso, Benrahma - Lacazette