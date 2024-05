OL - PSG : Sage sème le doute sur le choix Perri - Lopes

À la veille de la finale de la Coupe de France, Pierre Sage a cherché à mettre un coup de frein sur le choix du gardien de l’OL. L’entraîneur a voulu semer le doute, estimant qu’il n’avait pas assuré que Lucas Perri serait titulaire.

Tout va très vite pour Pierre Sage. Il y a sept mois, il était encore directeur de l’OL Académie. Sept mois plus tard, il s’est présenté face à la presse nationale pour répondre aux questions avant une finale de Coupe de France. De question sur le poste de gardien, il pensait sûrement qu’il n’y en aurait pas et pourtant, l’entraîneur lyonnais a bien été obligé de revenir sur le choix de Lucas Perri plutôt qu’Anthony Lopes. Enfin, c’est ce que tout le monde pensait, car Sage est venu jeter un pavé dans la mare.

"Je vais garder le secret encore un peu"

Il a certes bien eu une discussion avec les deux portiers, mais il assure que rien n’indique que le Brésilien sera dans les buts de l’OL samedi à 21h. "J’ai parlé aux gardiens mercredi, mais vous êtes en train d’interpréter ce que je leur ai dit et qui est resté entre nous. La seule information que j’ai donnée à la presse est que j’avais parlé aux gardiens. Je n’ai jamais dit de quoi nous avions parlé."

Quand le débat semblait réglé entre Perri et Lopes, Pierre Sage, peut-être moins à l’aise de cet exercice d’avant finale, l’a relancé et n’a pas souhaité en dire plus. Il gardera le secret "encore un peu". Alors, info ou intox de la part de l’entraîneur lyonnais ? Il faudra attendre jusqu’à samedi 20h pour voir si le coup de poker menteur a fonctionné ou non.