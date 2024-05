OL - PSG : Luis Enrique rend hommage à Pierre Sage

À la veille de la finale de la Coupe de France, Luis Enrique n’a pas manqué de saluer le travail réalisé par Pierre Sage à l’OL. Au point de voir le club lyonnais batailler avec le PSG la saison prochaine.

La réputation de Pierre Sage a désormais dépassé les simples frontières lyonnaises. Porté aux nues par tout un peuple, l’entraîneur de l’OL est en train de marquer les esprits à travers la France. Il faut dire que son bilan parle pour lui et pour un entraîneur qui vient seulement de découvrir le poste de numéro 1, les travaux sont énormes. Ayant pris une formation au bord du gouffre, Sage a relancé la machine pour sortir de la zone rouge, puis assurer un maintien tranquille avant d’accrocher une place européenne impensable après 7 points en 14 journées. Cette saison historique, l’entraîneur espère qu’elle se terminera avec un trophée pour la rendre encore plus inoubliable avec "un H majuscule à historique".

"L'OL jouera le titre avec nous la saison prochaine"

En passe d’être prolongé par la direction de l’OL, une fois la finale passée, Pierre Sage s’habitue à sa nouvelle notoriété publique, mais aussi au sein du métier. À la veille de la finale de Coupe de France, Luis Enrique s’est montré dithyrambique sur le bilan de son homologue lyonnais. S’il a pris le dessus (4-1) il y a quelques semaines au Parc des Princes, l’entraîneur du PSG n’a pu que s’incliner face à la remontée lyonnaise. "Depuis l’arrivée de Pierre Sage, tout a changé. Il a coaché 27 matchs et on peut comptabiliser 20 victoires, six défaites et un nul. Ce sont des statistiques impressionnantes. C’est un coach qui a réussi à renverser une situation qui paraissait très difficile. Il est excellent."

Des mots qui risquent de faire plaisir à Pierre Sage, même si samedi, seule la victoire sera belle pour l’entraîneur de l’OL. Mais Luis Enrique lui a déjà donné rendez-vous. "La saison prochaine, l’OL se battra pour le titre avec nous."

De notre envoyé spécial à Lille.