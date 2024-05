La joie des joueurs de l’OL après un but contre Strasbourg. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Absent des débats européens depuis la fin de la saison 2021-2022, l’OL retrouvera enfin les joies de l’Europe. Grâce à leur victoire contre Strasbourg et au nul de Lens, les Lyonnais ont assuré la 6e place.

Une éternité. Pour les supporters de l’OL, l’attente a été bien trop longue. Deux saisons à ronger leur frein, deux saisons à se mettre devant leur télévision à chaque semaine européenne et à suivre les parcours des différents clubs français et européens. L’attente ne pouvait plus durer et après sept points en 14 matchs, personne n’imaginait pouvoir revivre ces moments lors de l’exercice 2024-2025. Et pourtant, en ce dimanche 19 mai, l’OL sera bien européen la saison prochaine. Vainqueurs de Strasbourg (2-1), les joueurs de Pierre Sage ont tremblé jusqu’au bout, mais ont accroché cette 6e place encore impensable il y a des semaines.

L'esprit libéré en finale de Coupe de France

Toutefois, les Lyonnais n’ont pas besoin d’attendre cette finale de Coupe de France pour savoir que les déplacements sur le Vieux Continent seront de retour et en Ligue Europa qui plus est. Il ne reste plus qu’à finir de la meilleure des manières cette saison historique avec un premier trophée depuis 2012 face au PSG. Délestés de ce poids européen, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette vont pouvoir tout donner l’esprit libéré. Quand on repense d’où revient l’OL, le slogan "l’Olympique lyonnais est une formidable raison d’être heureux" n’a jamais été aussi vrai !