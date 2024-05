Alexandre Lacazette buteur lors d’OL – Strasbourg. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans un nouveau match à rebondissements, l'OL a arraché sa victoire (2-1) dans le temps additionnel contre Strasbourg. Avec le nul de Lens, les Lyonnais terminent sixièmes du championnat et seront en Coupe d'Europe.

L'ambiance était surchauffée ce dimanche soir au Parc OL. Il y a trop longtemps que les supporters attendaient ça pour ne pas chercher à mettre le feu rapidement à Décines. Le message était clair dans les tribunes : il fallait que les joueurs de Pierre Sage sortent un gros match pour retrouver les joies de l'Europe. Très clairement, l'OL n'a pas montré son plus beau visage face à une formation strasbourgeoise pourtant décimée. Néanmoins, l'essentiel est assuré, bien que les cœurs des supporters aient encore été mis à rude épreuve pour cette dernière de la saison. En arrachant la victoire dans le temps additionnel (2-1), les joueurs de Pierre Sage ont fait plus qu'assurer le service minimal pour être au rendez-vous de l'Europe la saison prochaine. Ils terminent sixièmes cette saison.

Un penalty qui aurait pu tout changer

Depuis la victoire à Clermont, Pierre Sage répétait qu'il souhaitait voir son équipe se rattraper de la prestation en Auvergne. Pour assurer une qualification tranquille, mais aussi offrir un dernier frisson au public lyonnais en championnat. Il n'y a eu rien de tout ça contre Strasbourg. Pourtant, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette avaient pris le match par le bon bout. Il n'y avait pas forcément d'occasions franches, mais l'OL faisait le jeu et montrait ses intentions.

Mais le premier quart d'heure passé, toujours rien à se mettre sous la dent avant que le match ne s'emballe côté lyonnais. D'abord avec Cherki sur une frappe trop croisée (24e) avant une double parade de Bellaarouch devant Benrahma et Tagliafico. Cela a donné des idées à l'OL qui a été récompensé suite à un beau mouvement du trio d'attaque, conclu par Alexandre Lacazette (1-0, 39e).

Lacazette encore en sauveur

Devant à la pause, la formation rhodanienne n'a malgré tout pas réussi à enfoncer le club au retour des vestiaires. Par manque de justesse technique, Rayan Cherki a loupé le cadre à deux reprises (48e, 57e) quand Tolisso a buté sur Bellaarouch (53e). Le match tombant dans un faux rythme, Strasbourg s'est porté un peu plus vers l'avant et les vingt dernières minutes ont créé une vague de stress dans tout le stade. Car, après une perte de balle au niveau de la ligne médiane, Diarra est venu égaliser en angle fermé (1-1, 74e).

Quelques minutes plus tard, une faute de Mangala dans la surface a bien failli tout gâcher. Heureusement pour l'OL et Lopes, la frappe strasbourgeoise est venue s'écraser sur le montant droit. Avec le résultat de Lens dans le même temps, le public a poussé pour arracher la victoire. Un succès qui est une nouvelle fois intervenu au bout du bout avec ce penalty gratté par Malick Fofana à la 94e minute. Dans un silence de cathédrale, Lacazette a délivré tout un peuple. Oui, l'OL est européen et n'aura même pas besoin de la Coupe de France pour le savoir !