L’OL a désormais son destin entre les mains pour l’Europe

Les joueurs de l’OL célèbrent le but d’Orel Mangala à Clermont (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Avec la défaite de l’OM à Reims, l’OL n’a besoin que d’un nul contre Strasbourg pour être assuré d’être en Coupe d’Europe la saison prochaine.

Cette fois, ils ne pourront pas dire qu’ils ne savent pas à quoi s’en tenir. Depuis la victoire (0-1) à Clermont, les joueurs de l’OL ne voulaient pas faire des calculs d’apothicaire pour savoir sur quel pied danser pour être en Coupe d’Europe la saison prochaine. Quatre jours plus tard, les choses ont désormais bien évolué et les joueurs de Pierre Sage sont désormais maitres de leur destin. Oui, la Coupe d’Europe en 2024-2025 n’est plus aussi hypothétique qu’elle ne l’était au sortir de la 33e journée dimanche dernier. Les scénarios étaient nombreux, ils le sont encore, mais à présent ils sont aussi beaucoup plus simples après la défaite de l’OM à Reims mercredi soir (1-0). Avec ce revers marseillais, l’OL garde sa 7e place et conserve trois points d’avance sur l’autre Olympique.

Un nul ou une victoire pour un contrat rempli

Dimanche soir, dans un Parc OL plein à craquer, la donne sera simple pour les Lyonnais. Un nul ou une victoire contre Strasbourg assureront un futur européen la saison prochaine. Pour savoir si ce sera pour une 6e ou 7e place, il faudra par contre attendre le dénouement du match de Lens dans le même temps face à Montpellier. Cependant, l’OL y voit aujourd’hui bien plus clair pour son destin européen. Et ce qui était encore utopique il y a quelques semaines deviendra une réalité dimanche, si les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ne se laissent pas griser par ce chemin désormais tout tracé vers l’Europe.